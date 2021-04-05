UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В пучине 6,5 км исследованы останки эсминца США, затонувшего после боя с японцами – видео видео

05.04.2021, 09:06
Фото: caladanoceanic.com
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Американские военные погрузили дистанционно управляемый аппарат на рекордную в истории исследования кораблекрушений глубину, сняв на фото и видео обломки корабля USS Johnston. Он затонул после боя во время Второй мировой войны и сейчас лежит на глубине почти 6,5 км, пишет caladanoceanic.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Впервые его обломки обнаружили в 2019-м. Весной 2021 года зонд опустили на глубину 6456 м: процесс занял восемь часов.

СПРАВКА. USS Johnston (DD-557) – эсминец ВМС США класса Fletcher, затонувший в бою 25 октября 1944 года. Длина 115 метров, ширина – 12 м, водоизмещение 2700 тонн. Корабль затонул в ходе интенсивного боя против значительно превосходящих японских сил адмирала Куриты в заливе Лейте у берегов острова Самар. Из 327 моряков был спасен 141 человек. Из 186 погибших около 50 погибли в бою, 45 скончались позже на плотах от ран. Это сражение, где США и Австралия победили, стало самым масштабным на море в истории Второй мировой войны.

На кадрах видно нос корабля с номером "557", мостик, башни орудий, торпедные стойки, среднюю часть USS Johnston. Не было замечено человеческих останков или одежды. С места крушения ничего не взяли.

Исследователи пишут, что наблюдали масштабы ущерба, нанесенного в бою. По кораблю, который действовал в составе 774-й оперативно-тактической группы авианосцев, били орудия на то время "самого большого военного корабля в мире – линкора Императорского флота Ямато, но эсминец яростно сопротивлялся".

За год до гибели (нажмите, чтобы увеличить):

USS Johnston, 27.10.1943 (фото — US Navy)

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вторая мировая война затонувший дайвинг глубина технологии рекорд океан корабль Филиппины погружение USS Johnston
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 