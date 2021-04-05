Американские военные погрузили дистанционно управляемый аппарат на рекордную в истории исследования кораблекрушений глубину, сняв на фото и видео обломки корабля USS Johnston. Он затонул после боя во время Второй мировой войны и сейчас лежит на глубине почти 6,5 км, пишет caladanoceanic.com.
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Впервые его обломки обнаружили в 2019-м. Весной 2021 года зонд опустили на глубину 6456 м: процесс занял восемь часов.
На кадрах видно нос корабля с номером "557", мостик, башни орудий, торпедные стойки, среднюю часть USS Johnston. Не было замечено человеческих останков или одежды. С места крушения ничего не взяли.
Исследователи пишут, что наблюдали масштабы ущерба, нанесенного в бою. По кораблю, который действовал в составе 774-й оперативно-тактической группы авианосцев, били орудия на то время "самого большого военного корабля в мире – линкора Императорского флота Ямато, но эсминец яростно сопротивлялся".
За год до гибели (нажмите, чтобы увеличить):
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