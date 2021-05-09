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Илон Маск признался, что страдает психическим расстройством: видео

09.05.2021, 20:35
Илон Маск признался, что страдает психическим расстройством: видео - Фото
Илон Маск (скриншот с видео)

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире популярного телешоу Saturday Night Live заявил, что страдает синдромом Аспергера.

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В самом начале программы он пошутил о том, что его речь не изобилует интонациями, и это, как ему сказали, "создает отличную комедию".

"Я действительно войду в историю сегодня вечером как первый человек с синдромом Аспергера в качестве ведущего Saturday Night Live", – сказал Маск, чем вызвал бурные аплодисменты публики.

Однако в социальных сетях его утверждение подвергли сомнению. Комментаторы писали, что комик Дэн Эйкройд, который публично рассказывал о своем опыте с синдромом Туретта и Аспергера, ранее был ведущим SNL.

Справка. Синдром Аспергера – нарушение психического развития аутистического спектра. Оно характеризуется нарушениями социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченными и повторяющимися шаблонами поведения, интересами и занятиями. На когнитивные способности не влияет. Синдром обычно диагностируют у детей в возрасте 4-11 лет, диагностика у взрослых этого расстройства затруднена и требует тщательной клинической проверки. Сегодня от этого диагноза отказались из-за споров вокруг его отличий от высокофункционального аутизма, в МКБ-11 синдром Аспергера диагностируется как расстройство аутистического спектра.

Также Маск пошутил по поводу использования соцсетей. В прошлом он сталкивался с критикой и даже юридическими угрозами из-за своих твитов.

"Послушайте, я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но именно так работает мой мозг... Всем, кого я обидел, я просто хочу сказать, что заново изобрел электромобиль и отправляю людей на Марс на ракетном корабле. Вы думали, что я тоже буду спокойным, нормальным чуваком?" – сказал Маск.

Он также пошутил над необычным именем своего сына – X Æ A-12 Musk. "Это явно кошка, бегущая по клавиатуре", – сказал Маск.

Кроме того он высказался о криптовалюте Dogecoin. В одном из скетчей Маск долго пытался объяснить собеседникам, в чем ее суть. Когда они его все равно не поняли, бизнесмен сказал, что это просто криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги. "А, так это афера?", — спросил один из них. "Да, это афера", — сказал Маск и засмеялся.

Reuters пишет, что сегодня Dogecoin потеряли более трети своей цены.

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Вадим Ребрина
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Илон Маск криптовалюта психиатрия Dogecoin синдром аспергера
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