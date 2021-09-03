UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Марсоход Perseverance все же просверлил камень и взял пробу породы. Но это не точно – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 08:25
Марсоход Perseverance все же просверлил камень и взял пробу породы. Но это не точно – фото - Фото
Фото: NASA

Американский ровер Perseverance со второй попытки получил образцы скальной породы и грунта на Марсе. По крайней мере, на это надеются в Аэрокосмическом управлении США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первым об успехе с забором пробы, который состоялся 1 сентября, сообщил главный инженер проекта Адам Стелцнер.

"У нас есть образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в камне", – радуется он в Twitter.

Скрин поста инженера

Пробы взяли с глыбы "размером как портфель".

Позднее в NASA уточнили, что хотят убедиться по новым фото с камеры Mastcam-Z, что порода все же внутри трубки-контейнера.

Смотрите фото: Китайские аппараты на Марсе сделали совместные селфи

После получения первых снимков, где порода видна, марсоход начал процедуру "дрожания-для-усадки": при ней буровое долото и контейнер вибрируют в течение секунды пять раз, чтобы очистить кромку "пробирки" от остаточного материала. Это действие также может привести к тому, что образец соскользнет глубже в контейнер. После завершения процедуры марсоход сделал новые фото пробоприемника: из-за плохого освещения внутренняя его часть не видна, как и сама проба.

Сегодня, когда Солнце будет находиться под более благоприятным углом, команда прикажет роверу сделать еще фото, чтобы убедиться, что все ОК.

Выше – фото пробозаборника после захвата образца

Выше – следующее фото, но из-за тени малопонятное

"Перси" также может использовать датчик объема системы отбора проб (находится внутри шасси марсохода) для окончательного подтверждения того, что образец таки в контейнере.

5 августа первая попытка забора грунта закончилась неудачей из-за сдвига породы во время бурения.

Сверло:

Сегодня утром ракета Alpha компании Firefly Aerospace, которой владеет выходец из Украины, была взорвана во время первого полета на орбиту: посмотрите видео.

Смотрите также: Появилась новая панорама Марса в потрясающем качестве: со звуками пустыни другой планеты

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa Марс космос марсоход камень ровер Perseverance образец проба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 