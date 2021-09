Марсоход Perseverance все же просверлил камень и взял пробу породы. Но это не точно – фото

Американский ровер Perseverance со второй попытки получил образцы скальной породы и грунта на Марсе. По крайней мере, на это надеются в Аэрокосмическом управлении США.

Первым об успехе с забором пробы, который состоялся 1 сентября, сообщил главный инженер проекта Адам Стелцнер.

"У нас есть образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в камне", – радуется он в Twitter.

Пробы взяли с глыбы "размером как портфель".

Позднее в NASA уточнили, что хотят убедиться по новым фото с камеры Mastcam-Z, что порода все же внутри трубки-контейнера.

После получения первых снимков, где порода видна, марсоход начал процедуру "дрожания-для-усадки": при ней буровое долото и контейнер вибрируют в течение секунды пять раз, чтобы очистить кромку "пробирки" от остаточного материала. Это действие также может привести к тому, что образец соскользнет глубже в контейнер. После завершения процедуры марсоход сделал новые фото пробоприемника: из-за плохого освещения внутренняя его часть не видна, как и сама проба.

Сегодня, когда Солнце будет находиться под более благоприятным углом, команда прикажет роверу сделать еще фото, чтобы убедиться, что все ОК.

"Перси" также может использовать датчик объема системы отбора проб (находится внутри шасси марсохода) для окончательного подтверждения того, что образец таки в контейнере.

5 августа первая попытка забора грунта закончилась неудачей из-за сдвига породы во время бурения.

Сверло:

