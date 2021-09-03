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Rocket science | Ракета Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 06:30
Cкриншот из видеозаписи
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Дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, который состоялся в 04:49 утра, закончился неудачей: вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался.

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"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", – сообщили в компании.

В Firefly уточнили: перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

"Мы продолжаем работать, соблюдая все протоколы безопасности", – добавили там.

Судя по тому, что сообщили в Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо – после регистрации некоего аварийного состояния на борту.

Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн. Подробно обо всех характеристиках ракеты.

Новость дополняется...

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СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis. Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь.

Читайте также: Украина и США договорились сообща защищать Землю от угроз из космоса: о чем речь 

Евгений Пилипенко
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Макс Поляков Ванденберг спутник взрыв космос ракета испытание орбита тест южмаш полет Firefly Aerospace неудача alpha Firefly Dream Том Маркузич
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