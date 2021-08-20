19 августа на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии частная компания Firefly Aerospace провела успешный статический "прожиг" космической ракеты легкого класса Alpha.

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Статическое огневое испытание, во время которого включили двигатели Reaver полностью заправленной и установленной на стартовой площадке "Альфы", продлилось около 15 секунд.

Зеленоватый цвет в первые мгновения зажигания – из-за пирофорной смеси TEA/TEB (триэтилалюминий/триэтилборан), которая используется как воспламенитель в ракетных двигателях с жидким кислородом (LOX). При контакте с ним смесь загорается, поджигая ракетное топливо – обычно керосин или RP-1.

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Ее орбитальный дебют запланирован на 2 сентября. Первая миссия будет называться DREAM ("Мечта").

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и украинском Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО около 200 км и до 600 кг – на ССО примерно 500 км, ценник ее запуска – $15 млн, а также Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь.

Около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha.

К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд.

В июне компания получила патент США на уникальную технологию космических двигателей.

SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.

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Евгений Пилипенко

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