19 августа на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии частная компания Firefly Aerospace провела успешный статический "прожиг" космической ракеты легкого класса Alpha.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Статическое огневое испытание, во время которого включили двигатели Reaver полностью заправленной и установленной на стартовой площадке "Альфы", продлилось около 15 секунд.
Зеленоватый цвет в первые мгновения зажигания – из-за пирофорной смеси TEA/TEB (триэтилалюминий/триэтилборан), которая используется как воспламенитель в ракетных двигателях с жидким кислородом (LOX). При контакте с ним смесь загорается, поджигая ракетное топливо – обычно керосин или RP-1.
Смотрите видео: Украино-американская ракета унесла в космос безмозглое существо
Ее орбитальный дебют запланирован на 2 сентября. Первая миссия будет называться DREAM ("Мечта").
Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь.
- Около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha.
- К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд.
- В июне компания получила патент США на уникальную технологию космических двигателей.
- SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.
Смотрите видео: Евроракета с двигателем из Украины успешно вывела на орбиту спутник Pléiades Neo 4
Комментарии