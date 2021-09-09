Марсоход Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта: фото
09.09.2021, 16:00
Фото – NASA
Американский ровер Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта. Об этом говорится в официальном аккаунте марсохода в Twitter.
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"Два из двух: я успешно обработал и сохранил мой второй образец Марса, доведя счет моих марсианских камней до двух за неделю", – говорится в сообщении.
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