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Марсоход Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 16:00
Марсоход Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта: фото - Фото
Фото – NASA

Американский ровер Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта. Об этом говорится в официальном аккаунте марсохода в Twitter.

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"Два из двух: я успешно обработал и сохранил мой второй образец Марса, доведя счет моих марсианских камней до двух за неделю", – говорится в сообщении.

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Денис Юдин
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nasa Марс космос марсоход ровер Perseverance
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