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Землетрясение в Турции. Арестованы до 200 подозреваемых, 600 человек под следствием

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 20:41
Землетрясение в Турции. Арестованы до 200 подозреваемых, 600 человек под следствием - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турецкое правительство заявило, что более 600 человек в настоящее время находятся под следствием по делу о последствиях землетрясения 6 февраля. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков и владельцев недвижимости, уже арестованы. Об этом сообщает BBC.

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В течение многих лет эксперты предупреждали, что повсеместная коррупция и политика правительства привели к тому, что многие новые здания небезопасны, пишет агентство.

Подтвержденное число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек.

По сообщениям турецких СМИ, среди арестованных есть мэр одного из городов, расположенного недалеко от места, где произошли толчки.

Более 160 000 зданий в Турции рухнули или серьезно пострадали в результате землетрясений, что вызывает вопросы о том, не усугубили ли последствия стихийного бедствия человеческие ошибки.

Оппозиционные партии и некоторые эксперты по строительству обвиняют администрацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в несоблюдении строительных правил и попытках снять с себя общую вину за катастрофу.

Они говорят, что политика правительства разрешила так называемые амнистии для подрядчиков, которые уклонялись от строительных норм, чтобы стимулировать строительный бум, в том числе в сейсмоопасных регионах.

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Вадим Ребрина
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землетрясение Турция реджеп тайип эрдоган
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