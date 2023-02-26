Землетрясение в Турции. Арестованы до 200 подозреваемых, 600 человек под следствием

Турецкое правительство заявило, что более 600 человек в настоящее время находятся под следствием по делу о последствиях землетрясения 6 февраля. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков и владельцев недвижимости, уже арестованы. Об этом сообщает BBC.

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В течение многих лет эксперты предупреждали, что повсеместная коррупция и политика правительства привели к тому, что многие новые здания небезопасны, пишет агентство.

Подтвержденное число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек.

По сообщениям турецких СМИ, среди арестованных есть мэр одного из городов, расположенного недалеко от места, где произошли толчки.

Более 160 000 зданий в Турции рухнули или серьезно пострадали в результате землетрясений, что вызывает вопросы о том, не усугубили ли последствия стихийного бедствия человеческие ошибки.

Оппозиционные партии и некоторые эксперты по строительству обвиняют администрацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в несоблюдении строительных правил и попытках снять с себя общую вину за катастрофу.

Они говорят, что политика правительства разрешила так называемые амнистии для подрядчиков, которые уклонялись от строительных норм, чтобы стимулировать строительный бум, в том числе в сейсмоопасных регионах.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.

Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.

Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.

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Вадим Ребрина

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