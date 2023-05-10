В Японии второй раз за неделю произошло сильное землетрясение

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Это последнее из серии землетрясений, которое началось на прошлой неделе после мощного толчка, передает Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что землетрясение произошло в 7:14 утра, предупреждение о цунами после него не объявляли.

По японской шкале сейсмической интенсивности землетрясение оценили в 4 из 7 баллов в городе Судзу на краю полуострова Ното в префектуре Исикава.

Метеорологическое агентство определяет балл 4 как "толчок, который может "испугать" большинство людей и может привести к тому, что висячие объекты, такие как фонари, могут сильно расшатываться, а посуда в шкафах — дребезжать".

Эпицентр последнего землетрясения находился на глубине около 10 км от побережья полуострова.

В пятницу 5 мая произошел подземный толчок магнитудой 6,5, в результате чего один человек погиб, более 30 получили ранения в префектурах Исикава и Тояма. В Исикаве несколько зданий обрушились, сотни получили частичные повреждения.

6 февраля 2023 в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Это сильнейшие толчки с 1939 года.

5 марта в Турции задержали около тысячи человек, подозреваемых в недобросовестном строительстве домов, обрушившихся в результате землетрясений.

Читайте также: Ремонт на $35 млн. В Украину пришли специалисты по борьбе с последствиями катастроф – как будут зарабатывать

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.