В Японии второй раз за неделю произошло сильное землетрясение
В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Это последнее из серии землетрясений, которое началось на прошлой неделе после мощного толчка, передает Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство страны.
Отмечается, что землетрясение произошло в 7:14 утра, предупреждение о цунами после него не объявляли.
По японской шкале сейсмической интенсивности землетрясение оценили в 4 из 7 баллов в городе Судзу на краю полуострова Ното в префектуре Исикава.
Метеорологическое агентство определяет балл 4 как "толчок, который может "испугать" большинство людей и может привести к тому, что висячие объекты, такие как фонари, могут сильно расшатываться, а посуда в шкафах — дребезжать".
Эпицентр последнего землетрясения находился на глубине около 10 км от побережья полуострова.
В пятницу 5 мая произошел подземный толчок магнитудой 6,5, в результате чего один человек погиб, более 30 получили ранения в префектурах Исикава и Тояма. В Исикаве несколько зданий обрушились, сотни получили частичные повреждения.
- 6 февраля 2023 в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Это сильнейшие толчки с 1939 года.
- 5 марта в Турции задержали около тысячи человек, подозреваемых в недобросовестном строительстве домов, обрушившихся в результате землетрясений.
Читайте также: Ремонт на $35 млн. В Украину пришли специалисты по борьбе с последствиями катастроф – как будут зарабатывать
Комментарии