UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Землетрясение в Турции и Сирии. Последние данные по жертвам, видео момента землетрясения

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:04
Землетрясение в Турции и Сирии. Последние данные по жертвам, видео момента землетрясения - Фото
Фото: EPA

По меньшей мере 1504 человека погибли в Турции и Сирии, еще тысячи получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло утром в понедельник на юге Турции. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, в Сирии в общей сложности погибло не менее 592 человек, в том числе 371 человек в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. 1089 человек пострадали.

Гражданская оборона Сирии также сообщила о не менее чем 221 погибшем и 419 раненых в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. Сотни людей остаются под завалами.

В Турции по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 человек получили ранения.

Мы собрали видео момента землетрясения.

Так это выглядело в квартирах местных жителей.

Видео с камеры наблюдения в магазине.

Видео с камеры наружного наблюдения.

Люди бегут из зданий.

Разрушение жилого дома.

Поврежденное дорожное покрытие.

  • Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.
  • В 12:24 по Киеву в Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия землетрясение Турция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 