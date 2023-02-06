Землетрясение в Турции и Сирии. Последние данные по жертвам, видео момента землетрясения

По меньшей мере 1504 человека погибли в Турции и Сирии, еще тысячи получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло утром в понедельник на юге Турции. Об этом сообщает CNN.

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По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, в Сирии в общей сложности погибло не менее 592 человек, в том числе 371 человек в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. 1089 человек пострадали.

Гражданская оборона Сирии также сообщила о не менее чем 221 погибшем и 419 раненых в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. Сотни людей остаются под завалами.

В Турции по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 человек получили ранения.

Мы собрали видео момента землетрясения.

Так это выглядело в квартирах местных жителей.

Видео с камеры наблюдения в магазине.

Видео с камеры наружного наблюдения.

Люди бегут из зданий.

Разрушение жилого дома.

Поврежденное дорожное покрытие.

Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

В 12:24 по Киеву в Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7.

Вадим Ребрина

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