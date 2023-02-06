Землетрясение в Турции и Сирии. Последние данные по жертвам, видео момента землетрясения
По меньшей мере 1504 человека погибли в Турции и Сирии, еще тысячи получили ранения в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло утром в понедельник на юге Турции. Об этом сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, в Сирии в общей сложности погибло не менее 592 человек, в том числе 371 человек в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. 1089 человек пострадали.
Гражданская оборона Сирии также сообщила о не менее чем 221 погибшем и 419 раненых в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии. Сотни людей остаются под завалами.
В Турции по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 человек получили ранения.
Мы собрали видео момента землетрясения.
Так это выглядело в квартирах местных жителей.
Видео с камеры наблюдения в магазине.
Видео с камеры наружного наблюдения.
Люди бегут из зданий.
Разрушение жилого дома.
Поврежденное дорожное покрытие.
- Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.
- В 12:24 по Киеву в Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7.
Комментарии