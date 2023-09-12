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После обрушения двух плотин в Ливии город Дерна разрушен, погибли 3000 человек – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 10:59
После обрушения двух плотин в Ливии город Дерна разрушен, погибли 3000 человек – видео - Фото
Дерна после наводнения (Фото - соцсети)

Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере 3000 человек погибли и тысячи пропали без вести из-за катастрофического наводнения. Об этом сообщает Reuters.

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Как заявили военные, которые контролируют регион, из-за урагана и дождей одна за другой обрушились две плотины выше города Дерна и волна воды "смыла в море целые кварталы с жителями". Пока ориентировочное число пропавших без вести 5-6 тысяч человек.

По данным международно признанной гражданской администрации, которая работает из Триполи и не контролирует регион, при наводнении более 2000 человек погибли и еще тысячи пропали без вести. Последние данные Министерства здравоохранения – не менее 3000 погибших

Президентский совет, который выполняет функции главы государства в Триполи, обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь.

Сергей Бережной
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африканаводнениеливиякатастрофаДерна
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