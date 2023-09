После обрушения двух плотин в Ливии город Дерна разрушен, погибли 3000 человек – видео

Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере 3000 человек погибли и тысячи пропали без вести из-за катастрофического наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили военные, которые контролируют регион, из-за урагана и дождей одна за другой обрушились две плотины выше города Дерна и волна воды "смыла в море целые кварталы с жителями". Пока ориентировочное число пропавших без вести 5-6 тысяч человек.

По данным международно признанной гражданской администрации, которая работает из Триполи и не контролирует регион, при наводнении более 2000 человек погибли и еще тысячи пропали без вести. Последние данные Министерства здравоохранения – не менее 3000 погибших.

Президентский совет, который выполняет функции главы государства в Триполи, обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь.

Eastern Libyan city of Derna mourns as death toll from devastating floods surpasses 2,000, with thousands more missing, and entire residential blocks wiped out by deluge https://t.co/SjSPgWj4qk pic.twitter.com/8zNevLfYaI