Після обвалення двох гребель у Лівії місто Дерна зруйновано, загинули 3000 людей – відео

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше 3000 людей загинули і тисячі зникли безвісти через катастрофічну повінь. Про це повідомляє Reuters.

Як заявили військові, які контролюють регіон, через ураган і дощі одна за одною обвалилися дві греблі вище міста Дерна, і хвиля води "змила в морі цілі квартали з жителями". Поки що орієнтовна кількість зниклих безвісти 5-6 тисяч осіб.

За даними міжнародно визнаної громадянської адміністрації, яка працює з Тріполі та не контролює регіон, під час повені понад 2000 людей загинули та ще тисячі зникли безвісти. Останні дані Міністерства охорони здоров'я – не менше 3000 загиблих.

Президентська рада, яка виконує функції глави держави у Тріполі, звернулася до міжнародної спільноти із закликом надати допомогу.

