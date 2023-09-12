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Після обвалення двох гребель у Лівії місто Дерна зруйновано, загинули 3000 людей – відео

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 10:59
Після обвалення двох гребель у Лівії місто Дерна зруйновано, загинули 3000 людей – відео - Фото
Дерна після повені (Фото - соцмережі)

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше 3000 людей загинули і тисячі зникли безвісти через катастрофічну повінь. Про це повідомляє Reuters.

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Як заявили військові, які контролюють регіон, через ураган і дощі одна за одною обвалилися дві греблі вище міста Дерна, і хвиля води "змила в морі цілі квартали з жителями". Поки що орієнтовна кількість зниклих безвісти 5-6 тисяч осіб.

За даними міжнародно визнаної громадянської адміністрації, яка працює з Тріполі та не контролює регіон, під час повені понад 2000 людей загинули та ще тисячі зникли безвісти. Останні дані Міністерства охорони здоров'я – не менше 3000 загиблих.

Президентська рада, яка виконує функції глави держави у Тріполі, звернулася до міжнародної спільноти із закликом надати допомогу.

Сергій Бережний
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повінькатастрофаафрикалівіяДерна
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