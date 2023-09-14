Кількість загиблих від повені в Лівії досягла 11,300 осіб

Кількість загиблих від повені лише у лівійському місті Дерна зросла до 11 300. Про це повідомляє Associated Press.

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Лівійське відділення гуманітарної організації "Червоний Півмісяць" повідомило, що кількість загиблих внаслідок повені тільки в східнолівійському місті Дерна, яке найбільше постраждало від стихії, зросла до 11 300 осіб, причому пошукові роботи все ще продовжуються.

Марі ель-Дрезе, генеральна секретарка гуманітарної організації, повідомила AP, що ще 10 100 жителів міста вважаються зниклими безвісти.

11 вересня місто Дерна було затоплено через обвал двох гребель вище за течією річки. Більшість міста, в якому проживали близько 90 000 осіб, зруйнована потоками води та бруду.

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