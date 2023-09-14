RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кількість загиблих від повені в Лівії досягла 11,300 осіб

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 21:56
Кількість загиблих від повені в Лівії досягла 11,300 осіб - Фото
Дерна після повені (Фото - EPA)

Кількість загиблих від повені лише у лівійському місті Дерна зросла до 11 300. Про це повідомляє Associated Press.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Лівійське відділення гуманітарної організації "Червоний Півмісяць" повідомило, що кількість загиблих внаслідок повені тільки в східнолівійському місті Дерна, яке найбільше постраждало від стихії, зросла до 11 300 осіб, причому пошукові роботи все ще продовжуються.

Марі ель-Дрезе, генеральна секретарка гуманітарної організації, повідомила AP, що ще 10 100 жителів міста вважаються зниклими безвісти.

11 вересня місто Дерна було затоплено через обвал двох гребель вище за течією річки. Більшість міста, в якому проживали близько 90 000 осіб, зруйнована потоками води та бруду.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
повінькатастрофалівіязагибліДерна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 