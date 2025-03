В Аргентині повінь затопила портове місто, загинули 16 людей – відео

В Аргентині загинуло 16 людей унаслідок повені у великому портовому місті Баїя-Бланка, що розташоване у провінції Буенос-Айрес, повідомила місцева мерія. У країні оголошено триденну жалобу.

Мер Баїя-Бланки Федеріко Сусбієллес повідомив, що "ймовірно, смертей буде більше", оскільки надходять повідомлення про зниклих безвісти і пошукові роботи тривають.

За даними аргентинського видання La Nación, серед загиблих, імовірно, є діти – дві дівчинки у віці одного і п'яти років. Міністр безпеки провінції Хав'єр Алонсо підтвердив їхнє зникнення, сказавши, що сестри разом зі своєю матір'ю ховалися від води на даху фургона, але їх знесло потоком. Жінку вдалося врятувати. Пошуки тіл дітей тривають.

Як повідомляє видання, під час повені 7 березня за декілька годин у регіоні випала річна норма дощу. Через це в місті повністю було затоплено декілька кварталів.

