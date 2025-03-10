В Аргентині повінь затопила портове місто, загинули 16 людей – відео

Повінь в Аргентині (Фото: EPA/PABLO PRESTI)

В Аргентині загинуло 16 людей унаслідок повені у великому портовому місті Баїя-Бланка, що розташоване у провінції Буенос-Айрес, повідомила місцева мерія. У країні оголошено триденну жалобу.

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Мер Баїя-Бланки Федеріко Сусбієллес повідомив, що "ймовірно, смертей буде більше", оскільки надходять повідомлення про зниклих безвісти і пошукові роботи тривають.

За даними аргентинського видання La Nación, серед загиблих, імовірно, є діти – дві дівчинки у віці одного і п'яти років. Міністр безпеки провінції Хав'єр Алонсо підтвердив їхнє зникнення, сказавши, що сестри разом зі своєю матір'ю ховалися від води на даху фургона, але їх знесло потоком. Жінку вдалося врятувати. Пошуки тіл дітей тривають.

Як повідомляє видання, під час повені 7 березня за декілька годин у регіоні випала річна норма дощу. Через це в місті повністю було затоплено декілька кварталів.

⛈️ Catastrophic #Floods in Bahía Blanca , Argentina! 🇦🇷



13 dead, 1,450+ evacuated as a year’s worth of #rain falls in hours!



Homes & hospitals flooded, emergency evacuations ongoing!



Prayers for Argentina! 🙏#Argentina Borja Aliendro #DuroDeDomar Deport #HxW_BEAM #Iran pic.twitter.com/ubiLxFiTVO — Rapid Reveal (@rapid_reveal) March 10, 2025

Шторм залишив без світла більшу частину міста та прилеглих територій. Міська влада в Баїя-Бланці призупинила подання електроенергії через велику кількість води. За даними Федеріко Сусбієллеса, повінь завдала шкоди інфраструктурі на $400 млн.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей оголосив ввечері 9 березня триденну національну жалобу за загиблими.

У минулому Баїя-Бланка вже потерпала від стихійних лих, зокрема шторму в грудні 2023 року, який забрав 13 життів. Це призвело до руйнування будинків і спровокувало масштабні пошкодження інфраструктури.