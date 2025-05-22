В Австралії рекордна повінь за 100 років, загинуло щонайменше троє людей – відео
Рекордна повінь на східному узбережжі Австралії призвела до загибелі трьох людей і зникнення однієї людини. Кількість жертв може збільшитися, оскільки у цьому районі прогнозуються нові сильні дощі. Про це повідомляє Associated Press.
Від негоди постраждав штат Новий Південний Уельс на півночі від Сіднея. Зливи, що тривають у регіоні, спричинили повінь, яка перевищила місцеві рекорди 1921 і 1929 років.
Затопило навіть ті райони, зокрема поблизу міста Тарі, які не зазнавали повені за всю історію спостережень.
Унаслідок надзвичайної події загинули щонайменше три людини. Тіло 63-річного чоловіка було знайдено у затопленому будинку, тіло чоловіка віком близько 30 років було вилучено з паводкових вод, а 60-річну жінку знайшли мертвою після того, як її позашляховик застряг вище за течією.
Поліція розшукує 49-річного чоловіка, який не повернувся додому після того, як у середу ввечері його бачили біля затопленої дороги.
Unprecedented floods hit Australia's coast due to heavy rainfall, with river waters reaching record levels. pic.twitter.com/R2zY21Hw4H— Beirut Wire (@beirutwire) May 22, 2025
За два дні із зони підтоплення було врятовано понад 500 людей, багатьох евакуювали з дахів домівок. Для порятунку використовувалися гелікоптери
AVISO ⛈️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 22, 2025
Lluvias torrenciales y graves inundaciones continúan golpeando el este de Australia 🇦🇺
Ríos desbordados, carreteras inundadas y unas 50,000 personas varadas. Lamentablemente reportan un fallecido.
Imágenes del rescate de una mujer mayor de su hogar totalmente inundado.… pic.twitter.com/HHdIQ4nxAQ
Прем'єр-міністр Південного Уельсу Крістофер Міннс заявив, що, за прогнозами в деяких районах протягом наступних 24 годин зливи триватимуть. У зоні підтоплення перебувають близько 50 000 людей.
"Ми готуємось до ще гірших новин", – сказав Міннс.
- 9 березня тропічний циклон Альфред накрив Австралію, залишивши сотні тисяч людей у штаті Квінсленд без електроенергії. Циклон приніс сильні вітри та зливи, що спричинило попередження про повені.
- 10 березня в Аргентині загинуло 16 людей унаслідок повені у великому портовому місті Баїя-Бланка, що розташоване у провінції Буенос-Айрес.