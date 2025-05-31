В Нигерии масштабное наводнение: более 100 человек погибли, разрушены дома – видео
Наводнение в Нигерии (Фото: x.com/dailynews24_NG)

В центральной части Нигерии, в штате Нигер, из-за сильного наводнения погибли по меньшей мере 115 человек. Об этом сообщил представитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Ауду Хусейн информагентству AFP.

"Мы уже нашли 115 тел, но количество погибших, вероятнее всего, вырастет. Поток воды пришел из отдаленных районов и смыл людей в реку Нигер. Тела продолжают находить вниз по течению", – сообщил Хусейн.

Он добавил, что стремительное наводнение затопило и смыло более 50 жилых домов вместе с их жителями в городе Моква. Больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава в Мокве.

Глава округа Моква Мухаммад Шаба Алия сказал, что прошло "60 лет" с тех пор, как община пострадала от подобного наводнения.

По словам властей, поисково-спасательная операция все еще продолжается, и многие люди находятся в опасности.

Нигерия часто сталкивается с наводнениями в сезон дождей, который обычно длится с апреля по октябрь. Власти предупредили о сильных ливнях по меньшей мере в 15 из 36 штатов страны.

В прошлом году многие районы северной Нигерии потерпели сильные дожди и наводнения, повлекшие гибель людей, перемещение людей и разрушение домов и инфраструктуры.

Страна также пострадала от сильного наводнения в 2022 году, которое заставило около 1,3 миллиона человек покинуть свои дома и повлекло более 600 смертей.

  • 9 марта тропический циклон Альфред накрыл Австралию, оставив сотни тысяч человек в штате Квинсленд без электроэнергии. Циклон принес сильные ветры и ливни, что повлекло за собой предупреждение о наводнениях.
  • 10 марта в Аргентине погибли 16 человек в результате наводнения в крупном портовом городе Баия-Бланка, расположенном в провинции Буэнос-Айрес
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