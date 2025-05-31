В Нигерии масштабное наводнение: более 100 человек погибли, разрушены дома – видео

Больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава в Мокве

Наводнение в Нигерии (Фото: x.com/dailynews24_NG)

В центральной части Нигерии, в штате Нигер, из-за сильного наводнения погибли по меньшей мере 115 человек. Об этом сообщил представитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Ауду Хусейн информагентству AFP.

"Мы уже нашли 115 тел, но количество погибших, вероятнее всего, вырастет. Поток воды пришел из отдаленных районов и смыл людей в реку Нигер. Тела продолжают находить вниз по течению", – сообщил Хусейн.

Flash flooding earlier this weekin central Nigeria killed more than 150 people, a local disaster response spokesman told AFP on Saturday, while displacing 3,000, levelling more than 250 homes and washing away two bridges. https://t.co/8LgPjVumm7 — AFP News Agency (@AFP) May 31, 2025

Он добавил, что стремительное наводнение затопило и смыло более 50 жилых домов вместе с их жителями в городе Моква. Больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава в Мокве.

200 people dead in floods across various states .Main rivers Niger and Benue are flowing above the capacity #Nigeria #Flood pic.twitter.com/MCoph5C4z2 — Socrates (@goloko777) May 30, 2025

Плоды потрескались по времени из реки реки были распущены более чем 100 человек в Мокве, ЛГА из Нигерского государства, с несколькими потрясающе.



Челси | $LOUD | Сеско | WAEC | Нигерия | Discord | Biafra pic.twitter.com/i1GBWk20ni — Daily News 24 (@dailynews24_NG) May 31, 2025

Глава округа Моква Мухаммад Шаба Алия сказал, что прошло "60 лет" с тех пор, как община пострадала от подобного наводнения.

По словам властей, поисково-спасательная операция все еще продолжается, и многие люди находятся в опасности.

Нигерия часто сталкивается с наводнениями в сезон дождей, который обычно длится с апреля по октябрь. Власти предупредили о сильных ливнях по меньшей мере в 15 из 36 штатов страны.

В прошлом году многие районы северной Нигерии потерпели сильные дожди и наводнения, повлекшие гибель людей, перемещение людей и разрушение домов и инфраструктуры.

Страна также пострадала от сильного наводнения в 2022 году, которое заставило около 1,3 миллиона человек покинуть свои дома и повлекло более 600 смертей.