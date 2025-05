В Нигерии масштабное наводнение: более 100 человек погибли, разрушены дома – видео

В центральной части Нигерии, в штате Нигер, из-за сильного наводнения погибли по меньшей мере 115 человек. Об этом сообщил представитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Ауду Хусейн информагентству AFP.

"Мы уже нашли 115 тел, но количество погибших, вероятнее всего, вырастет. Поток воды пришел из отдаленных районов и смыл людей в реку Нигер. Тела продолжают находить вниз по течению", – сообщил Хусейн.

Flash flooding earlier this weekin central Nigeria killed more than 150 people, a local disaster response spokesman told AFP on Saturday, while displacing 3,000, levelling more than 250 homes and washing away two bridges. https://t.co/8LgPjVumm7