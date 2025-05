У Нігерії масштабна повінь: понад 100 людей загинули, зруйновано десятки будинків – відео

Повінь у Нігерії (Фото: x.com/dailynews24_NG)

У центральній частині Нігерії, у штаті Нігер, через сильну повінь загинули щонайменше 115 людей. Про це повідомив речник державного агентства з надзвичайних ситуацій Ібрагім Ауду Хусейн інформагентству AFP.

"Ми вже знайшли 115 тіл, але кількість загиблих, найімовірніше, зросте. Потік води прийшов із віддалених районів і змив людей у річку Нігер. Тіла продовжують знаходити вниз за течією", — повідомив Хусейн.

Flash flooding earlier this week in central Nigeria killed more than 150 people, a local disaster response spokesman told AFP on Saturday, while displacing 3,000, levelling more than 250 homes and washing away two bridges.https://t.co/8LgPjVumm7 — AFP News Agency (@AFP) May 31, 2025

Він додав, що стрімка повінь затопила та змила понад 50 житлових будинків разом з їхніми мешканцями в місті Моква. Найбільше постраждали райони Тіффін Маза та Ангуван Хаусава в Мокві.

200 people dead in floods across various states .Main rivers Niger and Benue are flowing above the capacity #Nigeria #Flood pic.twitter.com/MCoph5C4z2 — Socrates (@goloko777) May 30, 2025

A flood triggered by hours of heavy rain has killed over 100 people in Mokwa LGA of Niger State, with many still missing.



A flood triggered by hours of heavy rain has killed over 100 people in Mokwa LGA of Niger State, with many still missing.

Голова округу Моква Мухаммад Шаба Алію сказав, що минуло "60 років" відтоді, як громада постраждала від подібної повені.

За словами влади, пошуково-рятувальна операція все ще триває і ще багато людей перебувають у небезпеці.

Нігерія часто стикається з повенями під час сезону дощів, який зазвичай триває з квітня до жовтня. Влада попередила про сильні зливи щонайменше у 15 з 36 штатів країни.

Минулого року багато районів північної Нігерії зазнали сильних дощів та повеней, які спричинили загибель людей, переміщення людей та руйнування будинків та інфраструктури.

Країна також постраждала від сильної повені у 2022 році, яка змусила близько 1,3 мільйона людей покинути свої домівки та спричинила понад 600 смертей.