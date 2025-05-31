У Нігерії масштабна повінь: понад 100 людей загинули, зруйновано десятки будинків – відео
Повінь у Нігерії (Фото: x.com/dailynews24_NG)

У центральній частині Нігерії, у штаті Нігер, через сильну повінь загинули щонайменше 115 людей. Про це повідомив речник державного агентства з надзвичайних ситуацій Ібрагім Ауду Хусейн інформагентству AFP.

"Ми вже знайшли 115 тіл, але кількість загиблих, найімовірніше, зросте. Потік води прийшов із віддалених районів і змив людей у річку Нігер. Тіла продовжують знаходити вниз за течією", — повідомив Хусейн.

Він додав, що стрімка повінь затопила та змила понад 50 житлових будинків разом з їхніми мешканцями в місті Моква. Найбільше постраждали райони Тіффін Маза та Ангуван Хаусава в Мокві.

Голова округу Моква Мухаммад Шаба Алію сказав, що минуло "60 років" відтоді, як громада постраждала від подібної повені.

За словами влади, пошуково-рятувальна операція все ще триває і ще багато людей перебувають у небезпеці.

Нігерія часто стикається з повенями під час сезону дощів, який зазвичай триває з квітня до жовтня. Влада попередила про сильні зливи щонайменше у 15 з 36 штатів країни.

Минулого року багато районів північної Нігерії зазнали сильних дощів та повеней, які спричинили загибель людей, переміщення людей та руйнування будинків та інфраструктури.

Країна також постраждала від сильної повені у 2022 році, яка змусила близько 1,3 мільйона людей покинути свої домівки та спричинила понад 600 смертей.

  • 9 березня тропічний циклон Альфред накрив Австралію, залишивши сотні тисяч людей у штаті Квінсленд без електроенергії. Циклон приніс сильні вітри та зливи, що спричинило попередження про повені.
  • 10 березня в Аргентині загинуло 16 людей унаслідок повені у великому портовому місті Баїя-Бланка, що розташоване у провінції Буенос-Айрес.
Читайте також
В Австралії рекордна повінь за 100 років, загинуло щонайменше троє людей – відео
повіньзагибліНігерія