В Техасе в результате сильного наводнения погибли более 40 человек, в том числе 15 детей
Наводнение в Техасе (Фото: EPA)

В результате сильного ливня и внезапного наводнения в американском штате Техас погибли 43 человека, в том числе 15 детей. Еще 27 детей числятся пропавшими без вести, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Керр Ларри Лейта и мэра города Керрвилл Далтона Райса.

По словам шерифа Лэйта, по меньшей мере 43 человека погибли в округе Керр в Техасе в результате сильных наводнений, обрушившихся на штат.

Среди погибших 28 взрослых и 15 детей. Шерриф добавил, что пять детей и 12 взрослых пока не опознаны.

Мэр города Райс отметил, что 27 детей из лагеря Camp Mystic все еще числятся пропавшими без вести.

"Мы рассматриваем ситуацию в двух плоскостях: есть так называемые известные пропавшие без вести – это те самые 27 человек... Что касается остальных, мы не называем конкретных цифр, поскольку просто не знаем", – сказал Райс.

Судья округа Трэвис Энди Браун призвал жителей избегать затопленных дорог, следить за официальными уведомлениями и не пытаться возвращаться в пострадавшие районы, пока чиновники не объявят их безопасными.

Наводнение разразилось стремительно утром 4 июля. Из-за сильных осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке резко поднялся до 29 футов (около 8,8 метра).

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