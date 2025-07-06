В Техасе в результате сильного наводнения погибли более 40 человек, в том числе 15 детей

Среди погибших в результате катастрофы в Техасе, по меньшей мере, 15 детей

Наводнение в Техасе (Фото: EPA)

В результате сильного ливня и внезапного наводнения в американском штате Техас погибли 43 человека, в том числе 15 детей. Еще 27 детей числятся пропавшими без вести, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Керр Ларри Лейта и мэра города Керрвилл Далтона Райса.

По словам шерифа Лэйта, по меньшей мере 43 человека погибли в округе Керр в Техасе в результате сильных наводнений, обрушившихся на штат.

ПОЖАЛУЙСТА, МОЛИТЕСЬ О ЕЩЕ БОЛЬШЕМ ЧУДЕСЕ В ТЕКСасе.

Многие маленькие девочки до сих пор пропали без вести в лагере Mystic, где за 45 минут лагерь затопило из-за наводнения...

Подтверждена гибель как минимум 13 маленьких девочек.

20+ человек все еще пропали без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается! pic.twitter.com/n43mMcNCEv — Джон Башам (@JohnBasham) 5 июля 2025 г.

Среди погибших 28 взрослых и 15 детей. Шерриф добавил, что пять детей и 12 взрослых пока не опознаны.

Мэр города Райс отметил, что 27 детей из лагеря Camp Mystic все еще числятся пропавшими без вести.

"Мы рассматриваем ситуацию в двух плоскостях: есть так называемые известные пропавшие без вести – это те самые 27 человек... Что касается остальных, мы не называем конкретных цифр, поскольку просто не знаем", – сказал Райс.

Судья округа Трэвис Энди Браун призвал жителей избегать затопленных дорог, следить за официальными уведомлениями и не пытаться возвращаться в пострадавшие районы, пока чиновники не объявят их безопасными.

Наводнение разразилось стремительно утром 4 июля. Из-за сильных осадков, превысивших предыдущие прогнозы, уровень воды в реке резко поднялся до 29 футов (около 8,8 метра).

Эти дети были такими храбрыми, пережив разрушительный наводнение в Техасе… которое, по их словам, началось около 4 утра.



pic.twitter.com/twSpZx0O9H — Бри А Дейл (@breeadail) 5 июля 2025 г.

Я даже не знаю, что написать.



Мое сердце разрывается от боли за всех жителей Техасского холмистого края.



Я помню, как круглосуточно смотрел, как вертолеты ищут выживших после урагана Хелен.



Я молюсь о чудесе для тех, кто до сих пор пропал без вести. pic.twitter.com/RlS0UfB3Tq — Мэтт Ван Свол (@matt_vanswol) 5 июля 2025 г.