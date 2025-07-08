У Техасі внаслідок повені загинули вже понад 100 людей, серед них десятки дітей
У Техасі відомо про 104 загиблих внаслідок сильних повеней. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомляють BBC та The Washington Post.
Християнський літній табір для дівчат Camp Mystic підтвердив, що серед загиблих щонайменше 27 дівчат і працівників табору. Ще 10 дівчат і одну виховательку досі не знайшли.
Щонайменше 84 жертви – 56 дорослих і 28 дітей – загинули в окрузі Керр, де річка Гвадалупе вийшла з берегів через зливи. З них 22 дорослих і 10 дітей досі не ідентифікували.
🚨#BREAKING: Texas Parks and Wildlife have released footage from a helicopter of the Guadalupe River after the flooding...— Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 5, 2025
...I have no words
The footage coming out of Texas looks so much like what happened here during Hurricane Helene.
So awful.pic.twitter.com/9TqiVVFHVE
- Повені в Техасі розпочалися 4 липня після сильної зливи. Через опади, що перевищили попередні прогнози, рівень води в річці різко підвищився до 29 футів (близько 8,8 м).
- 7 липня у Техасі було відомо про 78 загиблих внаслідок сильних повеней. Основна частина загиблих припала на прибережне місто Керрвілл.