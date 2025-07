У Техасі внаслідок повені загинули вже понад 100 людей, серед них десятки дітей

У Техасі відомо про 104 загиблих внаслідок сильних повеней. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомляють BBC та The Washington Post.

Християнський літній табір для дівчат Camp Mystic підтвердив, що серед загиблих щонайменше 27 дівчат і працівників табору. Ще 10 дівчат і одну виховательку досі не знайшли.

Щонайменше 84 жертви – 56 дорослих і 28 дітей – загинули в окрузі Керр, де річка Гвадалупе вийшла з берегів через зливи. З них 22 дорослих і 10 дітей досі не ідентифікували.

