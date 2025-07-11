Во Львовской области ликвидируют последствия наводнения – затоплены дома и улицы

По состоянию на 11 июля спасатели эвакуировали из затопленных домов восемь человек, в том числе пять детей

Непогода во Львовской области (Фото: ГСЧС)

В результате сильных дождей 10 июля во Львове и области были затоплены дома и дороги. По состоянию на 11 июля реки Щирка и Зубра во Львовском районе вышли из берегов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате непогоды произошли подтопления в городе Львове и на территории 11 территориальных общин области, а именно – Камянка-Бузькой, Глинянской, Давыдовской, Зимноводівской, Оброшинской, Пустомитівской, Бродівской, Червоноградской, Сокильницкой, Солонковской и Щирецкой общин.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

По состоянию на 08:00 11 июля спасатели эвакуировали из затопленных домов восемь человек, в том числе пять детей.

Как сообщил в телемарафоне руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев, затоплено примерно 230 домов. Больше всего пострадал Львовский район, спасено восемь человек.

По его словам, за одни сутки выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за год.

Мэр Львова Андрей Садовый вчера сообщил, что в некоторых нежилых зонах Львова вода достигала высоты около трех метров.

Подтопление во Львове (Фото: Львовский городской совет)

"Существует угроза затопления частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов", – написал мэр.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, во Львове подтопления наблюдались на улицах Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

В прес службе ГСЧС во Львовской области сообщили, что ночью 10 июля реки Щирка и Зубра вышли из берегов. В результате вода затопила улицы, дома и автомобили в селах Скнилів, Зубра и Сокільники.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Также по состоянию на 10 июля в результате непогоды во Львовской области были обесточены 192 населенных пункта, сообщили в пресслужбе Львовской областной военной администрации.

Вечером 10 июля спасатели сообщили, что за прошедшие сутки значительные затопления произошли в Лысятской, Глинянской, Давыдовской, Зимноводівській, Оброшинській, Пустомитівській, Бродівській, Сокільницькій и Щирецкой громадах.