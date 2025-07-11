Львівщина оговтується від повені. За добу випала майже річна норма опадів – фото, відео

Станом на 11 липня із затоплених будинків рятувальники врятували вісім людей, з них пʼять дітей

Негода на Львівщині (Фото: ДСНС)

Внаслідок сильних дощів 10 липня у Львові та області підтопило будинки та дороги. Станом на 11 липня річки Щирка та Зубра у Львівському районі вийшли з берегів, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок негоди сталося підтоплення в місті Львові та на території 11 територіальних громад області, а саме – Кам’янка-Бузької, Глинянської, Давидівської, Зимноводівської, Оброшинської, Пустомитівської, Бродівської, Червоноградської, Сокільницької, Солонківської та Щирецької.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Станом на 08:00 11 липня із затоплених будинків рятувальники врятували вісім людей, з них пʼять дітей.

Як повідомив в телемарафоні керівник пресслужби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, приблизно затоплено 230 будинків. Найбільше постраждав Львівській район, врятовано вісім людей.

За його словами, за одну добу випала критична норма опадів.

"Річний запас опадів, який мав випасти на території області практично випав за одну добу. Відповідно піднявся рівень води у двох річках, що спричинило такі ураження на території Львівської області", – розповів Туровцев.

Міський голова Львова Андрій Садовий 10 липня повідомив, що в деяких нежитлових зонах Львова були місця, де вода сягає близько трьох метрів.

Підтоплення у Львові (Фото: Львівська міська рада)

"Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів", – писав мер.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігалися на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

У пресслужбі ДСНС України у Львівській області повідомили, що вночі 10 липня річки Щирка та Зубра вийшли з берегів. Внаслідок цього вода підтопила вулиці, будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також станом на 10 липня внаслідок негоди на Львівщині було знеструмлено 192 населені пункти, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Ввечері 10 липня рятувальники повідомили, що впродовж доби значних підтоплень зазнали Львівська, Глинянська, Давидівська, Зимноводівська, Оброшинська, Пустомитівська, Бродівська, Сокільницька та Щирецька громади.