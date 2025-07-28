В Киеве из-за ночной атаки России повреждена многоэтажка, среди раненых – ребенок
В ночь на 28 июля Россия атаковала Киев дронами, повреждена многоэтажка, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Дарницком районе в многоэтажке в одном из подъездов взрывной волной повреждены окна с шестого по 11 этаж. По состоянию на 04:40 сообщалось о восьми пострадавших – все они жители многоэтажки.
Четырех человек госпитализировали в больницу, среди них ребенок трех лет с осколочными ранениями и пострадавший в тяжелом состоянии.
Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, обошлось без пожара.
- Перед этим Россия атаковала Киев 21 июля ракетами и дронами, в результате чего в семи районах из 10 районов были зафиксированы последствия, в небе стояли столбы дыма. Один человек погиб, еще восемь пострадали.
- Кроме этого повреждения получил старейший McDonald's в Украине, который расположен в столице. Несмотря на атаку он утром возобновил свою работу.
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