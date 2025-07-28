В Киеве из-за ночной атаки России повреждена многоэтажка, среди раненых – ребенок

Четырех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии

Киев (иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 28 июля Россия атаковала Киев дронами, повреждена многоэтажка, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе в многоэтажке в одном из подъездов взрывной волной повреждены окна с шестого по 11 этаж. По состоянию на 04:40 сообщалось о восьми пострадавших – все они жители многоэтажки.

Четырех человек госпитализировали в больницу, среди них ребенок трех лет с осколочными ранениями и пострадавший в тяжелом состоянии.

Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, обошлось без пожара.