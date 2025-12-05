Макрон після "зливу" Spiegel запевнив, що між Європою та США "немає недовіри" щодо України

Французький президент заперечив, що попереджав Володимира Зеленського про можливу зраду з боку Штатів

Емманюель Макрон у Китаї (Фото: Adek Berry / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між Європою та США "немає недовіри". Коментар прозвучав після того, як він у приватному порядку нібито попередив, що Штати можуть зрадити Україну. Слова Макрона наводить британська газета The Guardian.

"Єдність між американцями та європейцями в українському питанні є надзвичайно важливою. І я повторюю це знову і знову, нам потрібно працювати разом", – сказав він журналістам під час візиту до Китаю.

Макрон додав, що Європа підтримує мирні зусилля Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, які очолять ці мирні зусилля", – акцентував Макрон.

Німецький журнал Der Spiegel у четвер, 4 грудня, процитував витік інформації з конфіденційної розмови між кількома європейськими лідерами, в якій Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловили сумніви з приводу зусиль США щодо переговорів між Україною та Росією.

У стенограмі цитується, що Макрон попереджав президента Володимира Зеленського, що "існує ймовірність того, що США зрадять Україну територіально, без чіткого визначення гарантій безпеки".

На запитання про публікацію Spiegel Макрон відповів у п’ятницю: "Я все заперечую".