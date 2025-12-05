Макрон після "зливу" Spiegel запевнив, що між Європою та США "немає недовіри" щодо України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між Європою та США "немає недовіри". Коментар прозвучав після того, як він у приватному порядку нібито попередив, що Штати можуть зрадити Україну. Слова Макрона наводить британська газета The Guardian.
"Єдність між американцями та європейцями в українському питанні є надзвичайно важливою. І я повторюю це знову і знову, нам потрібно працювати разом", – сказав він журналістам під час візиту до Китаю.
Макрон додав, що Європа підтримує мирні зусилля Сполучених Штатів.
"Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, які очолять ці мирні зусилля", – акцентував Макрон.
Німецький журнал Der Spiegel у четвер, 4 грудня, процитував витік інформації з конфіденційної розмови між кількома європейськими лідерами, в якій Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловили сумніви з приводу зусиль США щодо переговорів між Україною та Росією.
У стенограмі цитується, що Макрон попереджав президента Володимира Зеленського, що "існує ймовірність того, що США зрадять Україну територіально, без чіткого визначення гарантій безпеки".
На запитання про публікацію Spiegel Макрон відповів у п’ятницю: "Я все заперечую".
- 4 грудня Spiegel повідомив, що в його розпорядженні є англомовна стенограма дзвінка Зеленського та європейських партнерів 1 грудня, у якій останні критично висловлювались про США у контексті переговорів.
