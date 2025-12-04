"Захищати" Зеленського від Віткоффа і Кушнера: Spiegel показав нібито стенограму дзвінка європейців

В Офісі президента заявили, що не коментують вкиди, реагуючи на публікацію про дзвінок, в якому європейці буцімто попереджали про можливу зраду з боку США у переговорах

Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час переговорів у Москві (Фото: EPA)

Німецький журнал Spiegel заявив, що в його розпорядженні є англомовна стенограма дзвінка президента Володимира Зеленського та європейських партнерів 1 грудня, у якій останні критично висловлювались про Сполучені Штати у контексті переговорів. В Офісі українського керівника відмовились від коментарів.

Як стверджує Spiegel, європейські глави держав і урядів глибоко не довіряють Вашингтону у мирних переговорах з Москвою й Києвом, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон під час конфіденційного дзвінка висловили різке застереження, що США можуть зрадити Україну та Європу. В Офісі Зеленського заявили українським журналістам, що "не коментують вкиди".

"Існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території, не надавши чітких гарантій безпеки", – нібито казав Макрон, додавши, що для президента України існує "велика небезпека", оскільки вимоги Москви стосовно здачі територій є одним із найделікатніших питань у переговорах.

Згідно зі стенограмою Spiegel, Мерц казав, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним найближчими днями".

"Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", – нібито зазначав німецький канцлер, імовірно, маючи на увазі переговірників США – спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Як указує Spiegel, ці й інші висловлювання зі стенограми ілюструють глибоку недовіру європейців до цих двох довірених осіб Трампа. Медіа заявляє, що хоча партнери публічно завжди хвалять нову ініціативу США щодо мирного плану, однак розшифровка розмови показує, що, окрім Мерца й Макрона, й інші лідери не довіряють Віткоффу і Кушнеру.

Так, навіть президент Фінляндії Александр Стубб, який є одним із небагатьох європейських керівників, що має добрі відносини з президентом США, нібито застерігав щодо небезпеки від цього дуету переговірників: "Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями".

Тим часом Spiegel стверджує, що до цієї ж думки приєднався і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також користується прихильністю Трампа: "Я згоден з Олександром, ми маємо захищати Володимира".

Стубб відмовився від коментарів, а Рютте не відповів на запит медіа.

За даними Spiegel, у дзвінку також брали участь прем'єр-міністри Польщі (Дональд Туск), Італії, (Джорджа Мелоні), Данії (Метте Фредеріксен), Норвегії (Йонас Гар Стере), а також глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і керівник Європейської ради Антоніу Кошта.

Медіа пише, що факт розмови йому підтвердили декілька неназваних учасників дзвінка; двоє з них сказали, що зміст бесіди був правильно переданий, але відмовились підтверджувати окремі цитати, оскільки це було конфіденційне спілкування. Речник Зеленського заявив Spiegel, що не хоче коментувати зміст розмови.

Водночас адміністрація глави Франції заперечила, що Макрон говорив про загрозу зради з боку американців: Президент не висловлювався такими словами". Однак там відмовились уточнити, що саме він говорив під час дзвінка, посилаючись на конфіденційність бесіди.

Канцелярія глави німецького уряду заявила, що не хоче коментувати "розповсюджені уривки розмови". За їх словами, Мерц уже "детально й публічно" висловився щодо розмови – політик наголошував на важливості використання заморожених активів РФ і співпраці між Європою та Штатами.

За даними Spiegel, заморожені активи також були темою дзвінка: під час нього учасники неодноразово наголошували, що потрібно чітко дати зрозуміти американській стороні, що питання цих коштів є винятковою прерогативою Європейського Союзу.

Вищезгаданий дзвінок мав місце наступного дня після україно-американських переговорів у Маямі, у яких брали участь держсекретар Марко Рубіо, а також Віткофф і Кушнер.

Серед іншого, як стверджує Spiegel, під час дзвінка деякі європейські керівники сподівались організувати зустріч зі спецпосланцем президента США та його зятем після їх переговорів у Москві 2 грудня. Однак цього не відбулось, оскільки після зустрічі у РФ Віткофф і Кушнер повернулися безпосередньо до Штатів.