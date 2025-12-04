"Защищать" Зеленского от Уиткоффа и Кушнера: Spiegel показал якобы стенограмму звонка европейцев

В ОП заявили, что не комментируют вбросы, реагируя на публикацию о звонке, в котором европейцы якобы предупреждали о возможном предательстве от США

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время переговоров в Москве (Фото: EPA)

Немецкий журнал Spiegel заявил, что в его распоряжении есть англоязычная стенограмма звонка президента Владимира Зеленского и европейских партнеров 1 декабря, в которой они критически высказывались о Соединенных Штатах в контексте переговоров. В Офисе украинского руководителя отказались от комментариев.

Как утверждает Spiegel, европейские главы государств и правительств глубоко не доверяют Вашингтону в мирных переговорах с Москвой и Киевом, а канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон во время конфиденциального звонка выразили резкое предостережение, что США могут предать Украину и Европу. В Офисе Зеленского заявили украинским журналистам, что "не комментируют вбросы".

"Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не предоставив четких гарантий безопасности", – якобы говорил Макрон, добавив, что для президента Украины существует "большая опасность", поскольку требования Москвы относительно сдачи территорий является одним из самых деликатных вопросов в переговорах.

Согласно стенограмме Spiegel, Мерц говорил, что Зеленский должен быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", – якобы отмечал немецкий канцлер, вероятно, имея в виду переговорщиков США – спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Как указывает Spiegel, эти и другие высказывания из стенограммы иллюстрируют глубокое недоверие европейцев к этим двум доверенным лицам Трампа. Медиа заявляет, что хотя партнеры публично всегда хвалят новую инициативу США по мирному плану, однако расшифровка разговора показывает, что кроме Мерца и Макрона и другие лидеры не доверяют Уиткоффу и Кушнеру.

Так, даже президент Финляндии Александр Стубб, который является одним из немногих европейских руководителей, имеющих хорошие отношения с президентом США, якобы предостерегал об опасности от этого дуэта переговорщиков: "Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими ребятами".

В то же время, утверждает Spiegel, к этому же мнению присоединился и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который также пользуется благосклонностью Трампа: "Я согласен с Александром, мы должны защищать Владимира".

Стубб отказался от комментариев, а Рютте не ответил на запрос медиа.

По данным Spiegel, в звонке также участвовали премьер-министры Польши (Дональд Туск), Италии, (Джорджа Мелони), Дании (Метте Фредериксен), Норвегии (Йонас Гар Стьоре), а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского совета Антониу Кошта.

Медиа пишет, что факт разговора ему подтвердили несколько неназванных участников звонка; двое из них сказали, что содержание беседы было правильно передано, но отказались подтверждать отдельные цитаты, поскольку это было конфиденциальное общение. Пресс-секретарь Зеленского заявил Spiegel, что не хочет комментировать содержание разговора.

В то же время администрация главы Франции отрицает, что Макрон говорил об угрозе предательства со стороны американцев: "Президент не высказывался такими словами". Однако там отказались уточнить, что именно он говорил во время звонка, ссылаясь на конфиденциальность беседы.

Канцелярия главы немецкого правительства заявила, что не хочет комментировать "распространенные отрывки разговора". По их словам, Мерц уже "подробно и публично" высказался относительно разговора – политик подчеркивал важность использования замороженных активов РФ и сотрудничества между Европой и Штатами.

По данным Spiegel, замороженные активы также были темой звонка: на нем участники неоднократно подчеркивали, что нужно четко дать понять американской стороне, что вопрос этих средств является исключительной прерогативой Европейского Союза.

Вышеупомянутый звонок имел место на следующий день после украино-американских переговоров в Майами, в которых участвовали госсекретарь Марко Рубио, а также Уиткофф и Кушнер.

Среди прочего, как утверждает Spiegel, во время звонка некоторые европейские руководители надеялись организовать встречу со спецпосланником президента США и его зятем после их переговоров в Москве 2 декабря. Однако этого не произошло, поскольку после встречи в РФ Виткофф и Кушнер вернулись непосредственно в Штаты.