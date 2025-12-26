Росія фактично кинула військовослужбовців, які перебувають у Куп'янську – речник ЗСУ

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російське командування фактично залишило напризволяще військових, які зараз перебувають у місті Куп'янськ Харківської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

На запитання ведучого, чи можна сказати, що Росія кинула своїх військовослужбовців у Куп'янську, він відповів: "Фактично так, але з іншого боку, вона не могла зробити інакше".

"Вона [Росія] не забезпечила від початку підґрунтя для цієї операції. Вони [росіяни] занадто сильно бігли вперед. Вони занадто сильно намагалися зробити її для дати, тому вже станом на зараз, коли вони опинились у цьому оточенні, Росія якби й хотіла, то вона б мало б що могла зробити", – продовжив Трегубов.

За словами речника, у Куп'янську відбувається зачистка залишків російських військових. Водночас поблизу міста, особливо на лівому березі річки Оскіл, російські війська намагаються здійснювати тиск на українських військових.

Окупанти проводять перегрупування та здійснюють спроби наступальних дій. Однак ці спроби не мають успіху.