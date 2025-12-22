У Куп'янську до 100 російських окупантів, а в Покровську – понад 1000 – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

У Покровську ворог зосередив близько 1100 солдатів, а в Куп'янську – до 100. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

"У Покровську ситуація незмінна, змінна тільки кількість. 1100 "руських". Ми приблизно на тому ж рівні в середині. На околицях там великі цифри, але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким борються", – сказав президент.

У Мирнограді йде великий тиск з боку Росії, але Сили оборони тримають позиції. А у Куп'янську Збройні Сили України просунулися на пів кілометра, триває зачищення. Там йде "правильна операція".

"Ми контролюємо сьогодні Куп'янськ. Там є, безумовно, "руські". Вважають наші війська, що їх там до 100 людей. Тобто вже їх там небагато. Кажу, "вже", бо було їх більше, вже їх там небагато: може, 80-100 осіб. Ну, вони всі там тимчасово", – зазначив Зеленський.

У Гуляйполі на Запорізькому напрямку ситуація була складною, але наразі її вдалося стабілізувати.