В Купянске до 100 российских оккупантов, а в Покровске – более 1000 – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

В Покровске враг сосредоточил около 1100 солдат, а в Купянске – до 100. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

"В Покровске ситуация неизменна, меняется только количество. 1100 "русских". Мы примерно на том же уровне в середине. На окраинах там большие цифры, но мы говорим о тех, кто зашел и с кем борются", – сказал президент.

В Мирнограде идет большое давление со стороны России, но Силы обороны держат позиции. А в Купянске Вооруженные Силы Украины продвинулись на полкилометра, продолжается зачистка. Там идет "правильная операция".

"Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть, безусловно, "русские". Считают наши войска, что их там до 100 человек. То есть уже их там немного. Говорю, "уже", потому что было их больше, уже их там немного: может, 80-100 человек. Ну, они все там временно", – отметил Зеленский.

В Гуляйполе на Запорожском направлении ситуация была сложной, но сейчас ее удалось стабилизировать.