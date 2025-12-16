На Покровском направлении у россиян на 30% выросли потери после привлечения резервов

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

У россиян на Покровском направлении выросли потери после привлечения резервов – 446 раненых и убитых за прошедшую неделю. Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.

Эти потери на 30% больше, чем за предыдущий период. Это связано с тем, что враг полноценно привлек оперативный резерв – три полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Сейчас продолжается операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Удается уничтожать почти 100% воздушных целей врага, которые пытаются приблизиться к этим путям.

В самом Покровске россияне проявляют наибольшую активность на западных окраинах города. Силами 76-й ДШД враг не оставляет попыток прорваться в направлении Гришино – планирует двигаться сразу по нескольким направлениям. Однако Силы обороны перерезают вероятные маршруты продвижения противника.

В Мирнограде россияне усиливают давление на юго-восточные районы города. Бывают единичные случаи инфильтрации врага на подступах к "верхнему" Мирнограду. Но Силы обороны, в частности бойцы 38 отдельной бригады морпехов, ликвидируют оккупантов.

Мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград продолжаются. В районах Светлого и Ровного фиксируются единичные появления вражеских групп, но Ровное находится под контролем Сил обороны.