Сырский: В Покровске вернули 16 кв. км под контроль Украины

ВСУ вернули под контроль около 16 кв. км территории на севере Покровска за последние несколько недель, говорит главнокомандующий

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций Генерального штаба)

На отдельных важных направлениях Силы обороны ведут собственные активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

В частности, по его словам, сейчас продолжаются активные действия украинских защитников в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирнограде сложная, но она продолжается", – подчеркнул главком.

Вместе с тем, по данным Генерального штаба, только с начала суток 13 декабря на Покровском направлении российские войска уже 19 раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

По словам Сырского, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

Заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности, подчеркнул главком.

8 декабря Седьмой корпус ДШВ подтвердил отвод украинских военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом. В командовании указывали, что этот маневр осуществили для сохранения жизней защитников, улучшения логистического обеспечения группировки и для выравнивания линии фронта.

Ранее Сырский сообщил, что в один момент осени 2025 года в Покровске уже не было украинских сил. Однако в середине ноября защитники провели наступление – и сейчас удерживают север города.