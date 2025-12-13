Сирський: У Покровську повернули 16 кв. км під контроль України

ЗСУ повернули під контроль близько 16 кв. км території на півночі Покровська за останні кілька тижнів, каже головнокомандувач

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій Генерального штабу)

На окремих важливих напрямках Сили оборони ведуть власні активні дії та зачищають населені пункти від противника. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Зокрема, за його словами, зараз тривають активні дії українських захисників в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"У самому Покровську за останні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирнограді складна, але триває", – наголосив головком.

Водночас, за даними Генерального штабу, лише від початку доби 13 грудня на Покровському напрямку російські війська уже 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.

За словами Сирського, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності, наголосив головком.

8 грудня Сьомий корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр здійснили для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.

Раніше Сирський повідомив, що в один момент осені 2025 року в Покровську вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – і наразі утримують північ міста.