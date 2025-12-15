РФ привлекла весь оперативный резерв под Покровском, но защитники тоже получили подкрепление – ВСУ

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне привлекли весь свой оперативный резерв под Покровском и Мирноградом, однако и украинские защитники недавно получили подкрепление. Об этом вечером 15 декабря сообщила Группировка войск "Восток".

"Противник имеет значительные потери и сейчас уже задействовал весь свой оперативный резерв – воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка. Этими силами россияне пытаются продавить нашу оборону, как по флангам, так и по направлению. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам", – говорится в публикации.

По данным командования, украинские защитники продолжают контролировать север Покровска, а в его центре военные блокируют продвижение оккупантов.

Относительно Мирнограда группировка сообщила, что подразделения продолжают держать рубежи обороны и уничтожают захватчиков на подступах к городу.

Однако в командовании указали, что логистика в городе остается затрудненной: "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград".

Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне. Это означает, что на этой территории ведутся активные боевые действия и точно неизвестно, кто ее контролирует.

Также серой зоной окружен Мирноград с северо-запада: город частично находится под украинским контролем, частично в серой зоне и частично оккупирован, заявляют исследователи.

Карта: Deepstate