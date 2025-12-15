РФ привлекла весь оперативный резерв под Покровском, но защитники тоже получили подкрепление – ВСУ
Россияне привлекли весь свой оперативный резерв под Покровском и Мирноградом, однако и украинские защитники недавно получили подкрепление. Об этом вечером 15 декабря сообщила Группировка войск "Восток".
"Противник имеет значительные потери и сейчас уже задействовал весь свой оперативный резерв – воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка. Этими силами россияне пытаются продавить нашу оборону, как по флангам, так и по направлению. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам", – говорится в публикации.
По данным командования, украинские защитники продолжают контролировать север Покровска, а в его центре военные блокируют продвижение оккупантов.
Относительно Мирнограда группировка сообщила, что подразделения продолжают держать рубежи обороны и уничтожают захватчиков на подступах к городу.
Однако в командовании указали, что логистика в городе остается затрудненной: "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград".
Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне. Это означает, что на этой территории ведутся активные боевые действия и точно неизвестно, кто ее контролирует.
Также серой зоной окружен Мирноград с северо-запада: город частично находится под украинским контролем, частично в серой зоне и частично оккупирован, заявляют исследователи.
- 4 декабря собеседники LIGA.net в 38 бригаде морпехов заявили, что Мирноград сейчас почти полностью окружен российскими войсками. Враг применяет много управляемых авиабомб, ситуация на направлении крайне сложный.
- 8 декабря Седьмой корпус ДШВ подтвердил отвод украинских военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом.
- 10 декабря группировка "Восток" сообщила, что защитники отбили механизированный штурм россиян в Покровске, а Генштаб показал видео с колонной РФ в огне. Впоследствии стало известно, что в тот же день защитники отбили штурм РФ на мототехнике.
- 13 декабря главком ВСУ Сырский рассказал, что россияне перебрасывают дополнительные резервы на Покровское направление. По словам военачальника, в течение последних недель ВСУ вернули под контроль около 16 кв. км в северной части Покровска.
