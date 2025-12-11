Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с уничтожением российских захватчиков на Покровском направлении в Донецкой области.

В частности, на записи видно горящую колонну российской техники.

Накануне 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники отражали механизированный штурм россиян в Покровске.

Захватчики, пытаясь использовать неблагоприятную погоду, начали активные действия с самого утра среды и пытались колоннами прорваться с южного направления на север города, отмечали в командовании.

Впоследствии в группировке войск "Восток" сообщили, что украинские военные остановили механизированный штурм РФ и сожгли российскую технику.

"Силы обороны Украины в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника", – отмечалось в сообщении.

Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне, и что ею же окружен и Мирноград с северо-запада. Это означает, что на данной территории ведутся активные боевые действия и неизвестно, кто точно ее контролирует.

Карта: Deepstate

