Генштаб показал горящую колонну оккупантов на Покровском направлении – видео
Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с уничтожением российских захватчиков на Покровском направлении в Донецкой области.
В частности, на записи видно горящую колонну российской техники.
Накануне 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники отражали механизированный штурм россиян в Покровске.
Захватчики, пытаясь использовать неблагоприятную погоду, начали активные действия с самого утра среды и пытались колоннами прорваться с южного направления на север города, отмечали в командовании.
Впоследствии в группировке войск "Восток" сообщили, что украинские военные остановили механизированный штурм РФ и сожгли российскую технику.
"Силы обороны Украины в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника", – отмечалось в сообщении.
Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне, и что ею же окружен и Мирноград с северо-запада. Это означает, что на данной территории ведутся активные боевые действия и неизвестно, кто точно ее контролирует.
- 4 декабря собеседники LIGA.net в 38 отдельной бригаде морпехов заявили, что Мирноград сейчас почти полностью окружен российскими войсками. Враг применяет много управляемых авиабомб, ситуация на направлении крайне сложный.
- 8 декабря 7 корпус ДШВ подтвердил отвод украинских военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом. В командовании указывали, что этот маневр провели для сохранения жизней защитников, улучшения логистического обеспечения группировки и для выравнивания линии фронта.
- Главком Сырский сообщил, что в один момент осени 2025 года в Покровске уже не было украинских сил. Однако в середине ноября защитники провели наступление – и сейчас удерживают север города.
Комментарии (0)