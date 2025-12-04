Мирноград почти полностью окружен, ротация невозможна – источники в морской пехоте

В Мирноград больше невозможно проехать техникой или автомобилями, враг давит со всех сторон, говорят собеседники LIGA.net

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Город Мирноград Покровского района Донецкой области сейчас почти полностью окружен российскими войсками. Враг применяет много управляемых авиабомб, ситуация на направлении крайне сложная. Об этом LIGA.net рассказали двое собеседников в 38 отдельной бригаде морской пехоты.

По словам военнослужащих, логистические пути к Мирнограду сейчас очень затруднены, поставки осуществляются с помощью исключительно наземных роботизированных комплексов и дронов.

Передвижение техники и автомобилей уже давно невозможно: каждое физическое выдвижение, особенно на технике, обычно сопровождается засадой и огневым контактом с врагом. Это делает невозможной ротацию людей.

Перешеек в районе Ровного и между Родинским и Красным Лиманом до Покровска приходится удерживать дополнительными силами. Россияне давят со всех сторон.

По словам одного из собеседников, для сохранения контроля над перешейком необходима поддержка отдельного дополнительного подразделения, которое будет удерживать его и сможет хоть немного разгрузить логистику и проведение ротаций. Однако этого на сегодняшний день не делается.

Ситуация вокруг Мирнограда (Карта: DeepState)

В то же время главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что войска продолжают удерживать определенные районы как непосредственно в Покровске, так и в Мирнограде, а также блокируют попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Он провел совещание с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов, в ходе которого "уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений".

"Для обеспечения стойкости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств. В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БпЛА", – добавил Сырский.