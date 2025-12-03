ВСУ продолжают зачистку Покровска несмотря на информацию о российском контроле над городом
Украинские силы продолжают уничтожать оккупантов в Покровске и организуют дополнительные логистические пути в город. Об этом на фоне информации о российском контроле якобы уже над 95% Покровска сообщило группировки войск "Восток".
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде продолжается ликвидация российских оккупантов на подступах к городу.
Всего на Покровском направлении украинские защитники в течение суток остановили 52 штурмовые действия врага. Было обезврежено 130 оккупантов.
Также уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевую бронированную машину, также поврежден автомобиль, кроме этого поражено пять укрытий вражеской пехоты.
- 3 декабря высокопоставленный чиновник НАТО утверждал, что российские войска контролируют более 95% Покровска, а значительная его часть была разрушена российскими бомбардировками.
- В тот же день в оперативном командовании "Восток" сообщили, что оккупанты устанавливают в городе флаг и после этого убегают – в Покровске идет зачистка вражеских групп.
