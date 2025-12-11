Генштаб показав палаючу колону окупантів на Покровському напрямку – відео
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео зі знищенням російських загарбників на Покровському напрямку у Донецькій області.
Зокрема, на записі видно колону російської техніки, що палає.
Напередодні Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники відбивали механізований штурм росіян у Покровську.
Загарбники, намагаючись використати несприятливу погоду, почали активні дії з самого ранку середи й намагалися колонами прорватися з південного напрямку на північ міста, зауважували в командуванні.
Згодом в угрупованні військ "Схід" повідомили, що українські військові зупинили механізований штурм РФ та спалили російську техніку.
"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", – зазначали у повідомленні.
Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні й що нею ж оточено й Мирноград з північного заходу. Це означає, що на цій території точаться активні бойові дії й невідомо, хто точно її контролює.
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 окремій бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточений російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
- 8 грудня Сьомий корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр здійснили для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.
- Головком Сирський повідомив, що в один момент осені 2025 року в Покровську вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі утримують північ міста.
