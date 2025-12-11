Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео зі знищенням російських загарбників на Покровському напрямку у Донецькій області.

Зокрема, на записі видно колону російської техніки, що палає.

Напередодні Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники відбивали механізований штурм росіян у Покровську.

Загарбники, намагаючись використати несприятливу погоду, почали активні дії з самого ранку середи й намагалися колонами прорватися з південного напрямку на північ міста, зауважували в командуванні.

Згодом в угрупованні військ "Схід" повідомили, що українські військові зупинили механізований штурм РФ та спалили російську техніку.

"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", – зазначали у повідомленні.

Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні й що нею ж оточено й Мирноград з північного заходу. Це означає, що на цій території точаться активні бойові дії й невідомо, хто точно її контролює.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate