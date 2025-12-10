Росіяни пішли у механізований штурм на північ Покровська: відео відбиття атаки
Українські захисники відбивають механізований штурм росіян у Покровську Донецької області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
За даними командування, загарбники почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливу погоду: для штурму РФ залучила броньовану, авто- та мототехніку, намагаючись колонами прорватися з південного напрямку у північну частину Покровська.
"Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", – йдеться у повідомленні.
Захисники додали, що бойова робота зі знищення російської техніки й військових триває.
Попередньо, до штурму залучені підрозділи 76 десантно-штурмової Псковської дивізії.
У корпусі наголосили, що оборонна операція Покровської агломерації триває й до захисту залучаються різні складові Сил оборони: ДШВ, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, Служба безпеки України, Національна гвардія та Нацполіція.
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", – додали військові.
Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська – у сірій зоні і що нею оточено й Мирноград з північного заходу. Сіра зона означає, що на цій території точаться активні бойові дії й невідомо, хто точно її контролює.
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 окремій бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточений російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
- 8 грудня 7 корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр провели для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.
- Головком Сирський повідомив, що в один момент осені 2025 року в Покровську вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі утримують північ міста.
