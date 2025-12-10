Українські захисники відбивають механізований штурм росіян у Покровську Донецької області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

За даними командування, загарбники почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливу погоду: для штурму РФ залучила броньовану, авто- та мототехніку, намагаючись колонами прорватися з південного напрямку у північну частину Покровська.

"Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", – йдеться у повідомленні.

Захисники додали, що бойова робота зі знищення російської техніки й військових триває.

Попередньо, до штурму залучені підрозділи 76 десантно-штурмової Псковської дивізії.

У корпусі наголосили, що оборонна операція Покровської агломерації триває й до захисту залучаються різні складові Сил оборони: ДШВ, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, Служба безпеки України, Національна гвардія та Нацполіція.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", – додали військові.

Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська – у сірій зоні і що нею оточено й Мирноград з північного заходу. Сіра зона означає, що на цій території точаться активні бойові дії й невідомо, хто точно її контролює.

Мапа: Deepstate

