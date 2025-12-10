Украинские защитники отражают механизированный штурм россиян в Покровске Донецкой области. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

По данным командования, захватчики начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятную погоду: для штурма РФ привлекла бронированную, авто- и мототехнику, пытаясь колоннами прорваться с южного направления в северную часть Покровска.

"В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса, ожидая штурмовые действия противника, организованно начали отражать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражения по технике и личному составу противника", – говорится в сообщении.

Защитники добавили, что боевая работа по уничтожению российской техники и военных продолжается.

Предварительно, к штурму привлечены подразделения 76 десантно-штурмовой Псковской дивизии.

В корпусе отметили, что оборонительная операция Покровской агломерации продолжается и к защите привлекаются различные составляющие Сил обороны: ДШВ, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, Служба безопасности Украины, Национальная гвардия и Нацполиция.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", – добавили военные.

Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне и что ею окружен и Мирноград с северо-запада. Серая зона означает, что на этой территории идут активные боевые действия и неизвестно, кто точно ее контролирует.

Карта: Deepstate

