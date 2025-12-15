РФ залучила весь оперативний резерв під Покровськом, але захисники теж отримали підкріплення – ЗСУ
Росіяни залучили увесь свій оперативний резерв під Покровськом та Мирноградом, однак і українські захисники нещодавно отримали підкріплення. Про це ввечері 15 грудня повідомило Угруповання військ "Схід".
"Противник має значні втрати й наразі вже задіяв весь свій оперативний резерв – повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки. Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам", – йдеться у дописі.
За даними командування, українські захисники продовжують контролювати північ Покровська, а у його центрі військові блокують просування окупантів.
Стосовно Мирнограда угруповання повідомило, що підрозділи продовжують тримати рубежі оборони й знищують загарбників на підступах до міста.
Однак у командуванні вказали, що логістика у місті залишається ускладненою: "Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда".
Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні. Це означає, що на цій території ведуться активні бойові дії й точно невідомо, хто її контролює.
Також сірою зоною оточено Мирноград з північного заходу: місто частково перебуває під українським контролем, частково у сірій зоні й частково окуповано, заявляють дослідники.
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточено російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
- 8 грудня Сьомий корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом.
- 10 грудня угруповання "Схід" повідомило, що захисники відбили механізований штурм росіян у Покровську, а Генштаб показав відео з колоною РФ у вогні. Згодом стало відомо, що того ж дня захисники відбили штурм РФ на мототехніці.
- 13 грудня головком ЗСУ Сирський розповів, що росіяни перекидають додаткові резерви на Покровський напрямок. За словами воєначальника, впродовж останніх тижнів ЗСУ повернули під контроль близько 16 кв. км у північній частині Покровська.
