РФ залучила весь оперативний резерв під Покровськом, але захисники теж отримали підкріплення – ЗСУ

Угруповання "Схід" прокоментувало ситуацію на фронті у Покровсько-Мирноградській агломерації

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росіяни залучили увесь свій оперативний резерв під Покровськом та Мирноградом, однак і українські захисники нещодавно отримали підкріплення. Про це ввечері 15 грудня повідомило Угруповання військ "Схід".

"Противник має значні втрати й наразі вже задіяв весь свій оперативний резерв – повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки. Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам", – йдеться у дописі.

За даними командування, українські захисники продовжують контролювати північ Покровська, а у його центрі військові блокують просування окупантів.

Стосовно Мирнограда угруповання повідомило, що підрозділи продовжують тримати рубежі оборони й знищують загарбників на підступах до міста.

Однак у командуванні вказали, що логістика у місті залишається ускладненою: "Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда".

Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні. Це означає, що на цій території ведуться активні бойові дії й точно невідомо, хто її контролює.

Також сірою зоною оточено Мирноград з північного заходу: місто частково перебуває під українським контролем, частково у сірій зоні й частково окуповано, заявляють дослідники.

Мапа: Deepstate