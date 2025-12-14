Окрім механізованого штурму у Покровську 10 грудня українські захисники відбили атаку росіян на мототехніці. Відповідний запис опублікував 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За його словами, одночасно зі штурмом окупантів на техніці у південній частині Покровська відбувся ще один епізод наступу РФ: загарбники намагалися колоною на мото- та квадроциклах прорватися у напрямку Гришиного.

"Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху – почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія почали методично ліквідовувати ворога", – йдеться у повідомленні.

У корпусі зауважили, що залишки російської піхоти знищували вже у полі та лісосмузі, де загарбники намагалися розсіятися та сховатися.

Гришине – село на північний захід від Покровська:

Мапа: Deepstate

