Десантники показали відбиття російського мото-штурму під Покровськом – відео
Окрім механізованого штурму у Покровську 10 грудня українські захисники відбили атаку росіян на мототехніці. Відповідний запис опублікував 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За його словами, одночасно зі штурмом окупантів на техніці у південній частині Покровська відбувся ще один епізод наступу РФ: загарбники намагалися колоною на мото- та квадроциклах прорватися у напрямку Гришиного.
"Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху – почався справжній русоріз. Українські дронарі та артилерія почали методично ліквідовувати ворога", – йдеться у повідомленні.
У корпусі зауважили, що залишки російської піхоти знищували вже у полі та лісосмузі, де загарбники намагалися розсіятися та сховатися.
Гришине – село на північний захід від Покровська:
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточено російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
- 8 грудня Сьомий корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом.
- 10 грудня угруповання "Схід" повідомило, що захисники відбили механізований штурм росіян у Покровську, а Генштаб показав відео з палаючою колоною РФ.
- 13 грудня головком ЗСУ Сирський розповів, що росіяни перекидають додаткові резерви на Покровський напрямок. За словами воєначальника, впродовж останніх тижнів ЗСУ повернути під контроль близько 16 кв км у північній частині Покровська.
