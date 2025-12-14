Десантники показали отражение российского мото-штурма под Покровском – видео
Кроме механизированного штурма в Покровске 10 декабря украинские защитники отбили атаку россиян на мототехнике. Соответствующая запись опубликовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По его словам, одновременно со штурмом оккупантов на технике в южной части Покровска состоялся еще один эпизод наступления РФ: захватчики пытались колонной на мото- и квадроциклах прорваться в направлении Гришино.
"Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути – начался настоящий русорез. Украинские дронари и артиллерия начали методично ликвидировать врага", – говорится в сообщении.
В корпусе отметили, что остатки российской пехоты уничтожали уже в поле и лесополосе, где захватчики пытались рассеяться и спрятаться.
Гришино – село к северо-западу от Покровска:
- 4 декабря собеседники LIGA.net в 38 бригаде морпехов заявили, что Мирноград сейчас почти полностью окружен российскими войсками. Враг применяет много управляемых авиабомб, ситуация на направлении крайне сложный.
- 8 декабря Седьмой корпус ДШВ подтвердил отвод украинских военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом.
- 10 декабря группировка "Восток" сообщила, что защитники отбили механизированный штурм россиян в Покровске, а Генштаб показал видео с горящей колонной РФ.
- 13 декабря главком ВСУ Сырский рассказал, что россияне перебрасывают дополнительные резервы на Покровское направление. По словам военачальника, в течение последних недель ВСУ вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части Покровска.
