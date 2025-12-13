Россияне перебрасывают резервы под Покровск – Сырский

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты перебрасывают дополнительные резервные силы на Покровское направление, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Держим оборону Покровско-Мирноградской агломерации. В очередной раз посетил с рабочей поездкой органы военного управления, которые продолжают нашу операцию на этом направлении. Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", – написал он.

Сырский отметил, что по результатам докладов "уточнил задачи" командирам корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на этом направлении.

По словам главкома, определены шаги для укрепления обороны, в частности, речь идет о поддержании работы важных логистических путей для увеличения результативности огневого воздействия, улучшения координации между подразделениями и обеспечения защитников всем необходимым.

"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил", – отметил военачальник.

Украинский OSINT-проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне и что ею же окружен и Мирноград с северо-запада. Это означает, что на этой территории идут активные боевые действия – и неизвестно, кто точно ее контролирует.

Карта: Deepstate

