Россияне перебрасывают резервы под Покровск – Сырский
Российские оккупанты перебрасывают дополнительные резервные силы на Покровское направление, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Держим оборону Покровско-Мирноградской агломерации. В очередной раз посетил с рабочей поездкой органы военного управления, которые продолжают нашу операцию на этом направлении. Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", – написал он.
Сырский отметил, что по результатам докладов "уточнил задачи" командирам корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на этом направлении.
По словам главкома, определены шаги для укрепления обороны, в частности, речь идет о поддержании работы важных логистических путей для увеличения результативности огневого воздействия, улучшения координации между подразделениями и обеспечения защитников всем необходимым.
"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил", – отметил военачальник.
Украинский OSINT-проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне и что ею же окружен и Мирноград с северо-запада. Это означает, что на этой территории идут активные боевые действия – и неизвестно, кто точно ее контролирует.
- 4 декабря собеседники LIGA.net в 38 отдельной бригаде морпехов заявили, что Мирноград сейчас почти полностью окружен российскими войсками. Враг применяет много управляемых авиабомб, ситуация на направлении крайне сложный.
- 8 декабря Седьмой корпус ДШВ подтвердил отвод украинских военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом. В командовании указывали, что этот маневр осуществили для сохранения жизней защитников, улучшения логистического обеспечения группировки и для выравнивания линии фронта.
- Главком Сырский сообщил, что в один момент осени 2025 года в Покровске уже не было украинских сил. Однако в середине ноября защитники провели наступление – и сейчас удерживают север города.
- 10 декабря группировка "Восток" сообщила, что защитники отбили механизированный штурм россиян в Покровске, а Генштаб показал видео с горящей колонной РФ.
Комментарии (0)