Росіяни перекидають резерви під Покровськ – Сирський

Головком ЗСУ розповів про ситуацію з обороною Покровсько-Мирноградської агломерації

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перекидають додаткові резервні сили на Покровський напрямок, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують нашу операцію на цьому напрямку. Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви", – написав він.

Сирський зауважив, що за результатами доповідей "уточнив завдання" командирам корпусів та підрозділів, котрі утримують рубежі на цьому напрямку.

За словами головкома, визначено кроки для зміцнення оборони, зокрема, йдеться про підтримання роботи важливих логістичних шляхів для збільшення результативності вогневого впливу, покращення координації між підрозділами та забезпечення захисників усім необхідним.

"Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил", – зауважив воєначальник.

Український OSINT-проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська знаходиться у сірій зоні й що нею ж оточено й Мирноград з північного заходу. Це означає, що на цій території йдуть активні бойові дії – й невідомо, хто точно її контролює.

Мапа: Deepstate

