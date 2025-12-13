Росіяни перекидають резерви під Покровськ – Сирський
Російські окупанти перекидають додаткові резервні сили на Покровський напрямок, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Тримаємо оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Вчергове відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, що продовжують нашу операцію на цьому напрямку. Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви", – написав він.
Сирський зауважив, що за результатами доповідей "уточнив завдання" командирам корпусів та підрозділів, котрі утримують рубежі на цьому напрямку.
За словами головкома, визначено кроки для зміцнення оборони, зокрема, йдеться про підтримання роботи важливих логістичних шляхів для збільшення результативності вогневого впливу, покращення координації між підрозділами та забезпечення захисників усім необхідним.
"Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил", – зауважив воєначальник.
Український OSINT-проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська знаходиться у сірій зоні й що нею ж оточено й Мирноград з північного заходу. Це означає, що на цій території йдуть активні бойові дії – й невідомо, хто точно її контролює.
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 окремій бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточений російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
- 8 грудня Сьомий корпус ДШВ підтвердив відведення українських військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр здійснили для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.
- Головком Сирський повідомив, що в один момент осені 2025 року в Покровську вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі утримують північ міста.
- 10 грудня угрупування "Схід" повідомило, що захисники відбили механізований штурм росіян у Покровську, а Генштаб показав відео з палаючою колоною РФ.
Коментарі (0)