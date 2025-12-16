ССО не дали россиянам закрепиться на железной дороге возле Покровска – видео

Вражеская группа, которая пыталась закрепиться для дальнейшего продвижения, была уничтожена военными ССО

ССО (Фото: t.me/ukr_sof)

Силы специальных операций не дали российским оккупантам закрепиться вдоль железной дороги неподалеку Покровска. Спецназовцы показали видео зачистки позиции от врага.

Группа россиян пыталась закрепиться вдоль железнодорожных путей, чтобы продвигаться дальше. Но пути перемещения оккупантов были поражены с воздуха – часть вражеских солдат была убита.

После этого для проведения прямых действий выдвинулась группа третьего полка ССО. Бойцам удалось уничтожить еще двух российских оккупантов, которые успели спрятаться в блиндажах.

Все это происходило под плотным обстрелом вражеской артиллерии. Несмотря на это, воины ССО не дали оккупантам закрепиться на запланированных позициях.