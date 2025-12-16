ССО не дали росіянам закріпитися на залізниці біля Покровська – відео

Ворожа група, яка намагалася закріпитися для подальшого просування, була знищена військовими ССО

ССО (Фото: t.me/ukr_sof)

Сили спеціальних операцій не дали російським окупантам закріпитися вздовж залізниці неподалік Покровська. Спецпризначенці показали відео зачистки позиції від ворога.

Група росіян намагалася закріпитися вздовж залізничних шляхів, щоб просуватися далі. Однак шляхи переміщення окупантів були уражені з повітря – частина ворожих солдатів була вбита.

Після цього для проведення прямих дій висунулася група третього полку ССО. Бійцям вдалося знищити ще двох російських окупантів, які встигли сховатися у бліндажах.

Все це відбувалося під щільним обстрілом ворожої артилерії. Попри це воїни ССО не дали окупантам закріпитися на запланованих позиціях.