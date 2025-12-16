На Покровському напрямку у росіян на 30% зросли втрати після залучення резервів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

У росіян на Покровському напрямку зросли втрати після залучення резервів – 446 поранених та вбитих за минулий тиждень. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ.

Ці втрати на 30% більші, ніж за попередній період. Це пов'язано з тим, що ворог повноцінно залучив оперативний резерв – три полки 76 десантно-штурмової дивізії РФ.

Наразі триває операція з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Вдається знищувати майже 100% повітряних цілей ворога, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

У самому Покровську росіяни проявляють найбільшу активність на західних околицях міста. Силами 76 ДШД ворог не полишає спроб прорватися у напрямку Гришиного – планує рухатися одразу кількома напрямками. Проте Сили оборони перерізають ймовірні маршрути просування противника.

У Мирнограді росіяни посилюють тиск на південно-східні райони міста. Трапляються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до "верхнього" Мирнограду. Але Сили оборони, зокрема бійці 38 окремої бригади морпіхів, ліквідовують окупантів.

Заходи зі стабілізації та розширення логістичного коридору до Мирнограда тривають. У районах Світлого та Рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, але Рівне перебуває під контролем Сил оборони.