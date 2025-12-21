Россия не использует "с умом" резервы в Покровске, а просто "заталкивает пехоту" – генерал

Боец 7-го корпуса ДШВ (Фото: t.me/corps7DSHV)

Усиление армии оккупантов в районе Покровска резервом в 150 000 усложняет маневры Сил обороны. Однако враг не использует это количественное преимущество с умом, заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, бригадный генерал Евгений Ласийчук в интервью NV.

Он отметил, что россияне проводят непрерывные штурмовые действия на разных участках фронта в направлении Покровска и Мирнограда. Это нагружает оборону и логистику Сил обороны.

"Часто их командование просто заталкивает пехоту. Среди многих российских пленных – отказники. Периодически задерживаем россиян, когда те банально ищут еду. Хотя они не используют это количественное преимущество с умом, потому что россияне не считаются с потерями", – отметил Ласийчук.

Он рассказал, что 10 декабря враг попытался штурмовать Покровск на технике – большая колонна на юге пыталась прорваться на север города. Но одна из бригад, которая работает на этом направлении, сожгла первую "коробку" и остановила всю колонну. Впоследствии FPV-дроны и артиллерия атаковали других оккупантов.

Одновременно с этим россияне пытались колонной мотоциклов и квадроциклов прорваться в направлении Гришино. Они остановились и спешились в заранее подготовленном месте, но и эта колонна была разбита.

По словам Ласийчука, 150-тысячному войску оккупантов будет легче продвигаться дальше по полям, если Покровская агломерация станет его логистическим узлом: упростит перевозку боеприпасов, эвакуацию раненых и проведение ротаций. А это потенциально может усилить его боевой потенциал.