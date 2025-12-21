Росія не використовує "з розумом" резерви у Покровську, а просто "заштовхує піхоту" – генерал

Окупанти намагаються безперервно штурмувати позиції ЗСУ, але українські військові нищать техніку та живу силу ворога

Боєць 7 корпусу ДШВ (Фото: t.me/corps7DSHV)

Посилення армії окупантів у районі Покровська резервом у 150 000 ускладнює маневри Сил оборони. Проте ворог не використовує цю кількісну перевагу з розумом, заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Євген Ласійчук в інтерв'ю NV.

Він зазначив, що росіяни проводять безперервні штурмові дії на різних ділянках фронту в напрямку Покровська та Мирнограда. Це навантажує оборону та логістику Сил оборони.

"Часто їхнє командування просто заштовхує піхоту. Серед багатьох російських полонених – відмовники. Періодично затримуємо росіян, коли ті банально шукають їжу. Хоча вони не використовують цю кількісну перевагу з розумом, бо росіяни не рахуються з втратами", – зазначив Ласійчук.

Він розповів, що 10 грудня ворог спробував штурмувати Покровськ на техніці – велика колонна на півдні намагалася прорватися на північ міста. Але одна з бригад, яка працює на цьому напрямку, спалила першу "коробку" і зупинила всю колону. Згодом FPV-дрони та артилерія атакували інших окупантів.

Одночасно із цим росіяни намагалися колоною мотоциклів та квадроциклів прорватися у напрямку Гришиного. Вони зупинилися та спішилися у заздалегідь підготовленому місці, але і цю колону було розбито.

За словами Ласійчука, 150-тисячному війську окупантів буде легше просуватися далі полями, якщо Покровська агломерація стане його логістичним вузлом: спростить перевезення боєприпасів, евакуацію поранених і проведення ротацій. А це потенційно може посилити його бойовий потенціал.