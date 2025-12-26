Россия фактически бросила военнослужащих, которые находятся в Купянске – спикер ВСУ

В городе ситуация стабильная, в то же время оккупанты давят на левом берегу реки Оскол

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Российское командование фактически оставило на произвол судьбы военных, которые сейчас находятся в городе Купянск Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

На вопрос ведущего, можно ли сказать, что Россия бросила своих военнослужащих в Купянске, он ответил: "Фактически да, но с другой стороны, она не могла сделать иначе".

"Она [Россия] не обеспечила изначально почву для этой операции. Они [россияне] слишком сильно бежали вперед. Они слишком сильно пытались сделать ее для даты, поэтому уже по состоянию на сейчас, когда они оказались в этом окружении, Россия если бы и хотела, то она бы мало бы что могла сделать", – продолжил Трегубов.

По словам спикера, в Купянске происходит зачистка остатков российских военных. В то же время вблизи города, особенно на левом берегу реки Оскол, российские войска пытаются осуществлять давление на украинских военных.

Оккупанты проводят перегруппировку и осуществляют попытки наступательных действий. Однако эти попытки не имеют успеха.

На фоне постоянных докладов Путину о взятии города Зеленский 12 декабря записал видеообращение и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Купянск.

22 декабря Зеленский сообщил, что украинские военные выбивают оккупантов из Купянска, их там около 100.