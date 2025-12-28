Россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады. У РФ альтернативная реальность – ВСУ
По состоянию на утро 28 декабря подразделения российской оккупационной армии остаются окруженными в Купянске. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
"Если брать сам Купянск, то россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады... Их зачищают и постепенно уничтожают... Там остается несколько десятков россиян", – подчеркнул Трегубов.
Он отметил, что было забавно наблюдать за заявлениями Минобороны России 27 декабря о якобы контроле над Купянском. Для правдоподобности Кремль привлек "людей в балаклавах", которые рассказывали о "героической обороне" города.
"Там уже вообще альтернативная реальность. Я даже не знаю, как это характеризовать", – сказал Трегубов.
По его словам, сейчас усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, как на левый берег реки Оскол – там они пытаются хоть что-то сделать и имеют "достаточно удачную логистическую ситуацию".
Силам обороны на Купянском направлении, по словам Трегубова, хотелось бы иметь больше личного состава и "росходников": снарядов к артиллерии, больше ракет и БпЛА. Но это стандартная ситуация для почти любого дня, добавил он.
- На фоне постоянных докладов Путину о взятии города Зеленский 12 декабря записал видеообращение и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Купянск.
- 22 декабря Зеленский сообщил, что украинские военные выбивают оккупантов из Купянска, их там около 100.
- 26 декабря Трегубов заявлял, что Россия фактически бросила военнослужащих, которые находятся в Купянске. Но даже если бы враг хотел бы изменить ситуацию, то мало что бы мог сделать.
- 27 декабря Путину в очередной раз доложили о якобы "захвате" ряда украинских городов, но Генштаб опроверг заявления россиян.
