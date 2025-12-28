Россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады. У РФ альтернативная реальность – ВСУ

В ВСУ заявили, что забавно наблюдать за заявлениями России о "героической обороне" Купянска в то время, как в городе заблокированы десятки оккупантов

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

По состоянию на утро 28 декабря подразделения российской оккупационной армии остаются окруженными в Купянске. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Если брать сам Купянск, то россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады... Их зачищают и постепенно уничтожают... Там остается несколько десятков россиян", – подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что было забавно наблюдать за заявлениями Минобороны России 27 декабря о якобы контроле над Купянском. Для правдоподобности Кремль привлек "людей в балаклавах", которые рассказывали о "героической обороне" города.

"Там уже вообще альтернативная реальность. Я даже не знаю, как это характеризовать", – сказал Трегубов.

По его словам, сейчас усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, как на левый берег реки Оскол – там они пытаются хоть что-то сделать и имеют "достаточно удачную логистическую ситуацию".

Силам обороны на Купянском направлении, по словам Трегубова, хотелось бы иметь больше личного состава и "росходников": снарядов к артиллерии, больше ракет и БпЛА. Но это стандартная ситуация для почти любого дня, добавил он.

Купянск (скриншот карты Deepstate)