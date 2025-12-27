В Генштабе опровергли информацию о "захвате" украинских городов

Пока Путину отчитываются об "освобождении" городов, ВСУ отбивают штурмы и ведут уличные бои

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российскому диктатору Владимиру Путину в очередной раз соврали о "захвате" нескольких украинских городов. На совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск он заявил, что российская армия якобы удерживает инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг эти заявления.

Путину также доложили о так называемом освобождении города Гуляйполе Запорожской области и Димитрова (Мирнограда с 2016 года) Донецкой области. По его словам, под контролем российских войск якобы большая часть Константиновки.

"На самом деле, бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях", – написал Коваленко.

Украинские военные также опровергают эти заявления. 27 декабря в 16:24 в Генеральном штабе рассказали, что на Гуляйпольском направлении ВСУ уже остановили три попытки врага продвинуться вперед. Накануне представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что непосредственно в населенном пункте продолжаются уличные бои, ежедневно там фиксируется 20-30 боевых столкновений.

Продолжаются бои также в районе Мирнограда. Российские войска не захватили Константиновку, а применяют тактику целенаправленной "охоты" на людей, используя ударные FPV-дроны в жилых кварталах города.

Кремлевскому диктатору рассказали также о якобы освобождении поселка Степногорск. Однако сейчас он не находится под контролем РФ, в населенном пункте идут бои, отметил Коваленко.

ДОПОЛНЕНО в 22:27. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опровергли заявления о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами.

Ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, однако оборона населенного пункта продолжается. ВСУ продолжают уничтожать пехотных групп оккупантов в городе.

Ситуация в Мирнограде также остается тяжелой, однако врагу не удается захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В Генштабе назвали выдумками контроль над половиной города Константиновка, что в Донецкой области. Украинские военные отбили штурм оккупантов на подступах к населенному пункту. 26 декабря вражеская колонна пыталась прорваться в город, однако украинские военные уничтожили два танка противника с оборудованием для разминирования, а БпЛА ликвидировали добили ударными дронами.